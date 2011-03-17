اصغر قربانی مسئول غرفه آسان پک در پاویون ایران که در دهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی دوبی شرکت کرده است در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به دوبی گفت: حضور چند شرکت ایرانی در یک غرفه با نام کلی پاویون ایران حرکتی است که اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ با هوشمندی انجام داده ولی شرط مهمی که باید مدنظر قرار گیرد تداوم آن است.

وی ادامه داد: حضور متمرکز شرکت های داخلی در نمایشگاه های بین المللی برای وجهه ملی ما خوب است که با حمایت و استقبال بیشتر شرکت های مربوطه می تواند قدرتمندتر شود و با توجه به اینکه این نخستین تجربه اتحادیه در نمایشگاه دوبی است در همین نخستین گام هم مناسب بوده است.

این فعال امور چاپ بر لزوم برنامه ریزی به موقع برای حضور در نمایشگاه های جهانی تاکید کرده و گفت: این نمایشگاه از چند ماه پیش برای ثبت نام فراخوان داده بود و می توانستیم برای شرکت در نمایشگاه زودتر تصمیم گیری کنیم و امیدوارم در دوره های آتی بتوانیم اطلاع رسانی مناسبت تری داشته باشیم.

قربانی شرکت در نمایشگاه دوبی را برای شرکتشان مفید ارزیابی کرده و توضیح داد: برای ما شناساندن خدمات و محصولاتمان مهم بود که این اتفاق رخ داده و گرچه ثمره آن به سرعت دیده نمی شود ولی در درازمدت تاثیر مثبتی روی کار ما دارد. ما در حوزه چاپ محصولات باکیفیتی داریم که اگر دیگر کشورها با این محصولات آشنا شوند مشتری آنها خواهند بود.

وی افزود: البته این نمایشگاه در قیاس با نمایشگاه های دیگری در این عرصه از جمله دروپا یک نمایشگاه معمولی محسوب می‌شود. همچنین به دلیل همزمانی آن با هفته پایانی سال در ایران، از سوی شرکت های ایرانی چندان با استقبال روبه رو نمی‌شود که امیدوارم رایزنی های هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ با دست اندرکاران نمایشگاه برای تغییر زمان برپایی به نتیجه برسد.

نماینده شرکت آسان پک در نمایشگاه چاپ دوبی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه به چاپ دیجیتال توجه ویژه‌ای شده است بیان کرد: توجه بیشتر شرکت ها به چاپ دیجیتال است و این به ما نشان می دهد که باید در زمینه صنعت چاپ به سوی دیجیتال حرکت کنیم. نکته دیگری که در نمایشگاه به چشم می خورد حضور شرکت های بزرگ ماشین سازی است که اگر هم نمونه محصولاتشان را نیاورده اند با حضورشان جدیدترین تکنولوژی ها را معرفی می کنند.

قربانی اضافه کرد: یکی از راه هایی که باعث می شود وابستگی کشورمان به صادرات نفتی کمتر شود این است که دیگر صنایع تقویت شود که یکی از صنایع مهم داخلی صنعت چاپ و بسته بندی است. ما باید با حضور در نمایشگاه‌های بین المللی ارتباط‌های خارجی را تقویت کرده و به سمتی حرکت کنیم که صادرات غیرنفتی تقویت شود.

وی در پایان عنوان کرد: صنعت چاپ ایران این قدرت را دارد که بتواند در کنار دیگر صنایع محصولاتی را صادر کند که کم کم وابستگیمان به صنایع نفتی کاهش یابد.