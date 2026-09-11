کرمانشاه آماده میزبانی از انتخابی تیم ملی ووشو است

آرش بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مسابقات قهرمانی کشور در سبک خواچوان به میزبانی استان کرمانشاه و با یادبود شهدای جنگ رمضان، شهید خالد خالدی‌نیا و شهید رسول محمدی برگزار شد.

وی افزود: این رقابت‌ها از نظر کیفی در سطح مطلوبی برگزار شده و خوشبختانه تا این مرحله، مسابقات با نظم مناسبی در حال برگزاری است.

رئیس هیئت ووشو استان کرمانشاه با اشاره به برگزاری احتمالی مسابقات انتخابی تیم ملی در استان گفت: در صورت تصمیم برای برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی در کرمانشاه، ظرفیت و پتانسیل مناسبی برای میزبانی این رقابت‌ها در استان وجود دارد.

بهمنی تصریح کرد: مسابقات قهرمانی کشور با حضور نمایندگان ۱۱ استان و ۲۶ تیم آغاز شده و بیش از ۲۶۵ ورزشکار در این رقابت‌ها شرکت کرده‌اند.

وی ادامه داد: رقابت‌ها از زمان آغاز با نظم مناسبی دنبال شده و طبق برنامه، امروز نیز تا عصر ادامه خواهد داشت.

رئیس هیئت ووشو استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت فنی این مسابقات خاطرنشان کرد: خروجی این رقابت‌ها از نظر فنی قابل توجه خواهد بود، چرا که نخستین رقابت رسمی پیش روی ورزشکاران، مسابقات انتخابی تیم ملی است.

وی گفت: ورزشکاران با حضور در این مسابقات فرصت پیدا کردند در شرایط رقابتی خود را از نظر فنی محک بزنند و برای حضور در رقابت‌های پیش رو آمادگی بیشتری به دست آورند.