آئین های ارزشمند نوروز تقویت شود / تبلیغات دشمن روی رسوم خرافی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان در سخنانی با اشاره به در پیش بودن عید نوروز، اظهار داشت: نکته ای که قابل تامل است این است که بخشی عمده ای از آداب و رسومی که در ایران اسلامی وجود دارد دارای ریشه دینی است.

وی دید و بازدیدهای نوروزی، پوشیدن لباس نو، تبریک گفتن عید، امیدوار بودن و داشتن روحیه نشاط را از جمله آداب نوروزی دانست که در روایات اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: این در حالیست که در برخی موارد نیز ائمه اظهار(ع) نیز بر این آداب و رسوم ریشه دار معنویت و دعاهایی را نیز افزوده اند.

وی با یادآوری اینکه برخی از احکام اسلامی در میان مردم بوده و شارع آنها را امضا کرده است، افزود: یکی از این آداب و رسوم نوروز است که ما جا دارد تقویت کنیم آئین ها و رسوماتی را که ریشه در اعماق جان و دل و فطرت انسان دارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر جلوگیری از ترویج آداب و رسومی که افراد سودجو و سلطه گر برای خودشان درست کرده اند، یادآور شد: برخی دیگر از آداب و رسومی که به نوروز نسبت داده می شود توسط برخی پادشاهان ایجاد شده است که ما باید آنها را از آئین های نوروزی تفکیک کنیم و دور بریزیم.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه هر آنچه از نیاکان ما باقی مانده است ارزش نیست، تصریح کرد: برخی از چیزها غلط است و متاسفانه توسط دشمنان ما نیز دائما تقویت می شود و روی آنها تبلیغ صورت می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان بر روی آداب و رسوم خرافی سرمایه گذاری و تبلیغات می کنند، یادآور شد: همه باید تلاش کنند بخشی هایی از آئین نوروز که دارای مراسم های ارزشمند و خوبی است تقویت شود.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین با اشاره به آغاز سفرهای نوروزی به لرستان، عنوان کرد: باید تلاش کنیم که پاکی، صفا، صمیمیت، مهمان نوازی و ایمان قلبی مردم استان لرستان را برای مسافران نوروزی به نمایش بگذاریم.

وی تصریح کرد: همچنین از طرف دیگر باید زمینه های انتقال فرهنگ ریشه دار مذهبی و دینی قوم لر را فراهم کنیم تا مسافران نوروزی با خاطره ای خوب لرستان را ترک کنند.