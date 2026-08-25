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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۱۹

طرح هادی ۱۱ روستای میاندورود با اعتبار ۴۲۰ میلیاردی بهره‌برداری شد

طرح هادی ۱۱ روستای میاندورود با اعتبار ۴۲۰ میلیاردی بهره‌برداری شد

میاندورود - همزمان با هفته دولت، طرح هادی ۱۱ روستای شهرستان میاندورود با اعتباری بالغ بر ۴۲۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی، فرماندار میاندورود شامگاه سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: اجرای طرح هادی یکی از اقدامات مهم در مسیر توسعه روستاها و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان است و می‌تواند به تثبیت جمعیت و ایجاد بستر مناسب برای توسعه متوازن شهرستان کمک کند.

وی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های روستایی افزود: اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در روستاها باید متناسب با نیازهای مردم دنبال شود و دولت تلاش دارد با تکمیل زیرساخت‌ها، زمینه دسترسی بهتر روستاییان به خدمات و امکانات را فراهم کند.

فرماندار میاندورود با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستاها تصریح کرد: استمرار این همکاری‌ها می‌تواند روند اجرای پروژه‌های عمرانی و پاسخگویی به مطالبات مردم را تسریع کند.

بابایی لولتی گفت: طرح‌های هادی بهره‌برداری‌شده با هدف بهسازی و ساماندهی معابر، ارتقای کیفیت محیط روستا و تقویت زیرساخت‌های عمرانی اجرا شده و در مجموع ۱۱ روستای شهرستان از این طرح‌ها بهره‌مند شدند.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها در هفته دولت، بخشی از برنامه توسعه زیرساخت‌های روستایی میاندورود است و پیگیری برای اجرای طرح‌های مورد نیاز سایر روستاهای شهرستان نیز ادامه خواهد داشت.

روستاهای کیاپی، هلومسر، اناردین و ولوجا از جمله روستاهایی هستند که طرح هادی در آنها به بهره‌برداری رسید.

کد مطلب 6927849

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