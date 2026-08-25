به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی، فرماندار میاندورود شامگاه سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: اجرای طرح هادی یکی از اقدامات مهم در مسیر توسعه روستاها و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان است و می‌تواند به تثبیت جمعیت و ایجاد بستر مناسب برای توسعه متوازن شهرستان کمک کند.

وی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های روستایی افزود: اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در روستاها باید متناسب با نیازهای مردم دنبال شود و دولت تلاش دارد با تکمیل زیرساخت‌ها، زمینه دسترسی بهتر روستاییان به خدمات و امکانات را فراهم کند.

فرماندار میاندورود با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستاها تصریح کرد: استمرار این همکاری‌ها می‌تواند روند اجرای پروژه‌های عمرانی و پاسخگویی به مطالبات مردم را تسریع کند.

بابایی لولتی گفت: طرح‌های هادی بهره‌برداری‌شده با هدف بهسازی و ساماندهی معابر، ارتقای کیفیت محیط روستا و تقویت زیرساخت‌های عمرانی اجرا شده و در مجموع ۱۱ روستای شهرستان از این طرح‌ها بهره‌مند شدند.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها در هفته دولت، بخشی از برنامه توسعه زیرساخت‌های روستایی میاندورود است و پیگیری برای اجرای طرح‌های مورد نیاز سایر روستاهای شهرستان نیز ادامه خواهد داشت.

روستاهای کیاپی، هلومسر، اناردین و ولوجا از جمله روستاهایی هستند که طرح هادی در آنها به بهره‌برداری رسید.