حجتالاسلام والمسلمین جابر عزیزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سوم شهریور روز بیله سوار سالروز شهادت شهدای غیور این خطه در سال ۱۳۲۰ است. این روز، تجلیگاه غیرت، حماسه، شجاعت و عظمت شهرستان مرزی بیلهسوار به شمار میرود.
وی افزود: مردمان این دیار کهن و مرزدار، از همان سالهای دور، با الگوپذیری از شخصیتهایی همچون ابوالفضل مجردها، پایبندی خویش به ولایت، تعهد دینی و میهندوستی را به اثبات رساندند و امروز نیز برکات و آثار این شهیدان والامقام بر سراسر منطقه سایه گسترانده است.
امام جمعه بیله سوار گفت: بیلهسوار نه فقط در این روز، بلکه در تاریخ شمال غرب کشور، اردبیل و دشت مغان، همواره نماد رشادت و مجاهدت در راه میهن، اسلام، قرآن و باورهای تشیع بوده و این روز، یادآور عظمت، شوکت و افتخارات ماندگار این سرزمین حماسهساز است.
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