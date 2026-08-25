حجت‌الاسلام والمسلمین جابر عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سوم شهریور روز بیله سوار سالروز شهادت شهدای غیور این خطه در سال ۱۳۲۰ است. این روز، تجلی‌گاه غیرت، حماسه، شجاعت و عظمت شهرستان مرزی بیله‌سوار به شمار می‌رود.

وی افزود: مردمان این دیار کهن و مرزدار، از همان سال‌های دور، با الگوپذیری از شخصیت‌هایی همچون ابوالفضل مجردها، پایبندی خویش به ولایت، تعهد دینی و میهن‌دوستی را به اثبات رساندند و امروز نیز برکات و آثار این شهیدان والامقام بر سراسر منطقه سایه گسترانده است.

امام جمعه بیله سوار گفت: بیله‌سوار نه فقط در این روز، بلکه در تاریخ شمال غرب کشور، اردبیل و دشت مغان، همواره نماد رشادت و مجاهدت در راه میهن، اسلام، قرآن و باورهای تشیع بوده و این روز، یادآور عظمت، شوکت و افتخارات ماندگار این سرزمین حماسه‌ساز است.