طلاق عاطفی سرچشمه سایر طلاق ها است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، زهره شوهانی صبح پنجشنبه در نشست بررسی طلاق در ایلام گفت: امروزه با توجه به تنوع زندگی در سطح دنیا و به تناسب موقعیتهای جغرافیایی و فرهنگهای خاص هر کشور طلاقهای متفاوتی پیش روی جامعه شناسان، آسیب شناسان و عالمان رشته های اجتماعی قرار دارد.

وی افزود: این مسئله به تناسب تفاوت نوع، درجه و میزان جدایی زن و مرد بوده که این طلاقها را می توان به شش بخش طلاق عاطفی، طلاق قانونی، طلاق اقتصادی، طلاق هماهنگی میان والدین، طلاق اجتماعی و طلاق روانی تقسیم کرد.

وی با بیان اینکه طلاق عاطفی سرچشمه انواع دیگر طلاق است، گفت: از میان شش طلاقی که اتفاق می افتد طلاقهای ردیف سه تا شش بیشتر گریبان زن را می گیرد و آسیب پذیری زنان در این سه مورد بیشتر از مرد است.

وی افزود: در جامعه ایران اگر با آمارهای طلاق مواجه میشویم در کنار آن آماری بزرگتر اما کشف نشده به طلاق عاطفی اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه در حدود دوبرابر آمار طلاقهای قانونی به طلاقهای عاطفی اختصاص دارد، گفت: در این نوع طلاق زندگی ها خاموش و خانوده ها توخالی هستند که زن و مرد در کنار هم به سردی زندگی کرده و هیچگاه تقاضای طلاق قانونی نمی کنند.

این کارشناس با بیان اینکه علت تداوم زندگی های سرد و خاموش به باورها و ارزشهای فرهنگی جامعه باز می شود، گفت: در یک خانوده توخالی اعضای آن به زندگی با یکدیگر ادامه می دهند ولی از روابط و کنش متقابل با یکدیگر و از حمایت یکدیگر محروم هستند.

وی در پاسخ به اینکه چگونه یک خانواده دچار از هم گسیختگی نقش ها شده و با تنش روبه رو می شود گفت: کنشهای خانودگی توخالی دارای کارایی نیست.

وی ادامه داد: خانوده تو خالی مبتلا به طلاق عاطفی یا زندگی خاموش بین زوجین است و چه بسا تنش هایی که در خانوده های امروزی در جامعه ایران وجود دارد ناشی از ناهمگونی در نگرش و ارزش بین دو نسل باشد.

به عقیده شوهانی، این ناهمگونی ها، اضطراب فرهنگی را دامن می زند و در یک فضای اضطراب آلود که وجود رفتارهای عاشقانه منطقی به نظر نمی رسد یک نسل که نسل کهنه باشد اصرار بر حفظ اعتبار ارزشهای فرهنگی گذشته را دارد و با هرگونه بازاندیشی مخالف است و نسل دیگر که علاقه مند به فرهنگ نو است تمایل دارد در باورها، ارزشها و نگرشهای فرهنگ سنتی بازاندیشی صورت پذیرد.

وی یادآور شد: از مجموع 100پرونده ای که برای طلاق به این مرکز ارجاع شده 80درصد دچار طلاق عاطفی بوده و با مشکل عاطفی مواجه بوده اند.

نداشتن مهارت زندگی عامل دامن زننده به طلاق عاطفی

مسئول مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی ایلام در این خصوص گفت: متاسفانه برخی از زنان و مردان قدرت سازگاری بین یکدیگر را نداشته و به دلیل داشتن دو نوع سلیقه متفاوت سعی دارند نظرات خود را بر یکدیگر تحمیل کنند.

شهرزاد آرمده افزود: متاسفانه در این خانوده ها ارتباط رفتاری زناشویی ضعیف بوده و در بیان گفتمان ها با مشکل مواجه هستند.

وی گفت: بیشتر زوجهایی که با طلاق عاطفی مواجه هستند بدلیل نداشتن مهارتهای زندگی مسایل کوچک زندگیشان را با لجبازی و مشاجره های بی مورد به مسایل بزرگتر تبدیل می کنند.

وی اضافه کرد: در جوامع سنتی پذیرش طلاق قانونی برای زنان بسیار سنگین و سخت است و آنها مجبور به تحمل مشکلات شده که نتیجه آن طلاق عاطفی است.

وی ادامه داد: در این گونه خانوده ها که دچار طلاق عاطفی می شوند درگیری و مشاجره جانشین روابط دوستانه شده و علاوه بر اینکه زن و شوهر یکدیگر را تحمل می کنند بچه ها نیز آسایش خاطر ندارند.

آرمده گفت: در این خانوده ها والدین از نظر جنسی، اقتصادی و اجتماعی با بحران جدی مواجه می شوند.

وی اظهار کرد: در این موارد خانوده ها باید از مشاوره کمک گرفته چراکه بر اساس آمارهای موجود بسیاری از مشکلات این زوجها ناچیز است که به دلیل نداشتن مهارتهای زندگی تبدیل به بحرانهای روحی نظیر طلاق عاطفی می شوند.

طلاق عاطفی گریبان گیر همه خانوده ها

کارشناس مسئول دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی ایلام نیز در این خصوص معتقد است: همه خانوده ها با هر سطح اقتصادی و فرهنگی در معرض طلاق عاطفی قرار دارند.

محمد محمودی افزود: طلاق عاطفی پدیده اجتماعی چند وجهی بوده و مقدمه ای برای طلاق ثبتی و قانونی محسوب می شود.

وی اظهار کرد: این نوع طلاق در زندگی های مشترک همچون سایر پدیده های اجتماعی به یکباره اتفاق نیافتاده و در مقطع کوتاه بوجود نمی آید بلکه ابتدا با بروز مشکلات کوچک به تدریج ظاهر شده و با مرور زمان خود را نمایان می کند.

وی گفت: در این راستا فاصله بین زن و مرد بیشتر می شود و سطح گفتگوی زوجها نیز کمتر شده که در نهایت به طلاق عاطفی مبدل می شود.

این کارشناس ادامه داد: به دنبال ایجاد طلاق عاطفی مهارت و مدیریت کنترل در زندگی ضعیف شده تا جاییکه زوجهان تحمل همدیگر را نداشته و ممکن است از هم جدا شوند.

وی طلاق عاطفی را منشا طلاق قانونی دانست و گفت: در همه موارد طلاق، ابتدا طلاق عاطفی شکل گرفته و سپس طلاق ثبتی اتفاق می افتد.

محمودی گفت: مهارت گفتگو از مهارتهای اساسی در زندگی محسوب شده که مردم باید با این مهارت بیش از پیش آشنا شوند.

وی اضافه کرد: متاسفانه طلاق عاطفی بیشتر در جوامع سنتی نمود داشته چراکه مردم این جوامع با بسیاری از مهارتهای زندگی بیگانه هستند.

بچه ها قربانیان طلاق عاطفی

یک کارشناس ارشد جامعه شناسی در این خصوص می گوید: در طلاق قانونی پیوند زناشویی به صورت رسمی قطع می شود ولی در طلاق عاطفی این روابط به صورت پنهان اتفاق می افتد.

حیران پورنجف افزود: در این نوع طلاق تعادل زندگی و ساختار خانواده به هم خورده و زوجها همچون غریبه و بدور از هم اما با هم زندگی می کنند.

وی ادامه داد: این نوع طلاق رشته پیوند زناشویی را از بین برده و اثرات منفی آن بر روی بچه ها و اطرافیان خواهد بود.

وی با بیان اینکه در این نوع طلاق زوجها از بعد روانی دچار مشکل می شوند، گفت: این زوجها به دلیل اینکه از لحاظ عاطفی از هم جدا می شوند و تنها به عنوان همنشین در خانه با هم هستند و همدیگر را دوست ندارند در معرض مشکلات روحی و روانی قرار می گیرند.

وی اظهار کرد: در این گونه زندگی ها به دلیل از بین رفتن عاطفه، خشونت در خانواده ها شکل گرفته و کودکان نیز خشن و پرخاشگر بار می آیند.

وی گفت: فرزندان این خانوده ها از نظر روانی دچار مشکل شده و این رفتار خشونت آمیزی را که از والدین فرا گرفته اند در آینده در روابط زناشویی خود اعمال می کنند.

این استاد دانشگاه گفت: در جوامع امروزی که فرآیند ازدواج به طور سریع رخ داده متاسفانه به دلیل فرهنگ خاص خانوده ها اجازه نمی دهند دختر و پسر در ارتباط با یکدیگر و فاصله زمانی کوتاه همدیگر را بیشتر بشناسند.

وی اضافه کرد: در این نوع ارتباط ها زوجها پس از ورود به زندگی درگیر مشکلات مالی وغیره شده و آنچه را که هدفشان بوده بدست نمی آورند.

وی با ذکر اینکه طلاق عاطفی زنگ خطری برای بنیان خانواده تلقی می شود، گفت: زنان در این زمینه بیشتر ضربه خورده و به دلیل ترس از مسایل مالی، برچسب طلاق، نداشتن سرپناه و دوری از فرزندان تن به طلاق قانونی نمی دهند.

وی گفت: در جوامع مردسالار درخواست عشق و عاطفه از سوی زنان ضد ارزش بوده و این مسئله موجب ایجاد خلا بین زوج شده در حالیکه محبت فاصله بین زن و مرد را کمتر می کند.

وی طلاق عاطفی را بسیار خطرناکتر از طلاق رسمی دانست و گفت: زوجها برای دور شدن از این نوع طلاق باید به مراکز مشاوره مراجعه کرده و با کمک از کارشناس مهارت زندگی در این زمینه را فرا بگیرند.