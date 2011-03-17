90 درصد واحدهای مسکن مهر تحویل متقاضیان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده ظهر پنجشنبه در برنامه زنده رادیویی صدای مهر ضمن ارائه گزارشی از روند احداث مسکن مهر، سال آینده را سال شکوفایی مسکن مهر در آذربایجان غربی عنوان کرد و افزود: امسال با حضور وزیر مسکن و شهر سازی بیش از سه هزار واحد مسکن مهر و نوسازی بافت های فرسوده در شهر های مختلف استان به بهره برداری رسید.

وی همچنین با اشاره به موفقیت های استان در اجرای اهداف سند توسعه اشتغال طی سالجاری بیان داشت: با تلاش مدیران دستگاه های اجرای با وجود تعهد ایجاد 39 هزار فرصت شغلی، برای 45 هزار نفر در بخشهای مختلف تولید و خدماتی زمینه اشتغال فراهم و توسط گروه های راستی آزمایی وزارت کار و امور اجتماعی مورد تایید قرار گرفت.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ایجاد اشتغال دو میلیون و 500 هزار نفر در سند توسعه اشتغال کشور طی سال آینده، اظهار داشت: در این سند اشتغال سهم آذربایجان غربی طی سال آینده ایجاد فرصتهای جدید اشتغال برای 112 هزار نفر پیش بینی شده که امیدواریم با تلاش و همت مسئولان و استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود به این مهم دست یابیم.

جلال زاده در بخش دیگری از سخنان خود به موج بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و برخی از کشور های آفریقا اشاره و خاطر نشان کرد: امروز موج بیداری اسلامی در کشور های مختلف دنیا نشات گرفته از نهضت حضرت امام خمینی (ره) بوده و ما افتخار می کنیم جمهوری اسلامی ایران پرچم دار نهضت اسلامی در دنیا است.