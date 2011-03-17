مجامع بین المللی در برابر فجایع بحرین سکوت خود را بشکنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده است: خبرهای تکان دهنده مبنی بر کشتار فجیع مسلمانان بحرین و مجروح و زخمی کردن عده فراوانی از آنان، دل هر مسلمان آگاه و هر انسان بشر‌دوستی را به درد آورده است.



در ادامه این اطلاعیه بیان شده است: تأسف بارتراز آن اقدام ننگین دولت عربستان در لشکر کشی به این کشور برای کشتار برادران مسلمان است. دولت عربستان که خود را همواره کلید دار کعبه و خادم حرمین شریفین می‌دانسته، اکنون زمینه برادر کشی و تحقق منویات دشمنان اسلام در اجرای سیاست مشت آهنین را فراهم می‌آورد.



سران کشورهای اسلامی باید از سرنوشت بن علی و مبارک درس بگیرند



همچنین در اطلاعیه جامعه مدرسین خاطر نشان شده است: سران کشورهای اسلامی باید از سرنوشت بن علی و مبارک درس بگیرند و بدانند نوکری برای آمریکا، انگلیس و اسرائیل، همانا پشت کردن به خواست ملت‌های مسلمان و در افتادن در گردابی هولناک خواهد بود. آن هم در هنگامه‌ای که جبهه استکبار در اقدامات هماهنگ، ‌در مقابل جبهه بیداری اسلامی ایستاده است و می‌کوشد که اتحاد و برادری اسلامی را مضمحل سازد.



انتقاد از چراغ سبز سازمان‌های بین المللی و شورای امنیت در برابر به خاک و خون کشیدن مسلمانان



در بخشی از این اطلاعیه تصریح شده است: آیا جز این است که امروز سازمان‌های بین‌المللی و شورای به اصطلاح امنیت و نهادهای دیگر که همواره بر طبل دموکراسی و آزادی و حقوق بشر می‌کوبیده‌اند، در برابر به خاک و خون کشاندن مسلمانان سکوت اختیار کرده‌اند و به آمریکا و اسرائیل چراغ سبز نشان می‌دهند؟!



در پایان آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن حمایت از حرکت‌های اسلامی در کشورهای مختلف و نیز با تشکر از هوشیاری مراجع معظم تقلید در اعلام مواضع نسبت به جنایات دشمنان در بحرین، ‌مراتب حمایت خود را از مسلمانان مظلوم بحرین اعلام می‌دارد و از مجامع بین المللی می‌خواهد که در برابر این فجایع سکوت خویش را بشکنند و به قتل عام مردم مسلمان خاتمه دهند.

