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۲۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۵

در تقویم‌ سال‌90 رکابزنان؛

برگزاری پنج تور بین المللی و دو تور داخلی/ تطبیق تقویم مسابقات داخلی و خارجی

برگزاری پنج تور بین المللی و دو تور داخلی/ تطبیق تقویم مسابقات داخلی و خارجی

برگزاری پنج تور بین المللی و دو تور داخلی از جمله مهمترین برنامه‌های اجرایی فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان در سال 90 خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون دوچرخه سواری به منظور حضور رکابزنان ملی پوش در میادین مختلف داخلی و خارجی با تطبیق تاریخ برگزاری مسابقات بین المللی تقویم اجرایی رقابت‌های لیگ، قهرمانی کشور و تورهای بین المللی و داخلی را تنظیم و جهت اجرا به استان‌ها ابلاغ کرد.

براین اساس در سال 90 شاهد برگزاری پنج تور بین المللی و دو مسابقه بین المللی خواهیم بود.  از جمله تورهایی که در سال جاری برگزار می شود می توان به تور بین المللی آذربایجان (اردیبهشت‌ماه)، تور بین المللی ریاست جمهوری (خردادماه)، تور بین المللی میلاد دونور (تیرماه)، مسابقات بین المللی پیست آزادی (تیرماه)، تور بین المللی مازندران در رده سنی جوانان (مهرماه)، مسابقات بین المللی جایزه بزرگ پیست (دی‌ماه) و تور بین المللی کرمان (اسفندماه) اشاره کرد.

تور ملی دوچرخه سواری (مردادماه)، تور داخلی کهکیلویه و بویراحمد (تیرماه) و تور خوزستان (اسفندماه) در بخش تورهای داخلی در تقویم سال 90 قرار گرفته‌اند.

اما در بخش داخلی، مسابقات مختلفی در بخش‌های قهرمانی کشور، لیگ دسته برتر و دسته یک زنان و مردان، آزاد و پیشکسوتان در سه بخش پیست و جاده و کوهستان برگزار خواهد شد.

تقویم فدراسیون به طور رسمی با برگزاری رقابت‌های مرحله اول لیگ دسته یک جوانان در تاریخ 21 فروردین ماه در تهران آغاز شده و با مسابقه تور خوزستان در اسفندماه بسته می شود.

رکابزنان کشورمان امسال در کنار حضور در برنامه‌های داخلی برای کسب سهمیه المپیک در تورها و مسابقات بین المللی مختلفی شرکت خواهند کرد.

کد مطلب 1276166

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