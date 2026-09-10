به گزارش خبرنگار مهر، سیدکریم معصومی عصر پنجشنبه در آیین پاسداشت زادروز کیومرث صابری فومنی (گلآقا) با گرامیداشت یاد و خاطره این طنزپرداز فقید اظهار کرد: شهرستان فومن سرزمینی با ریشههای عمیق تاریخی و فرهنگی است و بزرگان، نخبگان، شاعران و طنزپردازان بسیاری از این دیار برخاستهاند که نام و آثار آنها بخشی از هویت فرهنگی این منطقه را شکل داده است.
وی با اشاره به حضور استاندار گیلان، مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشاور معاون مطبوعات وزارت ارشاد و جمعی از استادان و هنرمندان در این مراسم افزود: حضور مهمانان و فرهیختگان در آیین پاسداشت گلآقا نشاندهنده جایگاه این چهره ماندگار در فرهنگ و ادبیات معاصر ایران است.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس با بیان اینکه کیومرث صابری فومنی از مفاخر این شهرستان و کشور به شمار میرود، تصریح کرد: گلآقا نشان داد که قدرت کلمه میتواند از قدرت سیاست فراتر رود و انسان میتواند با استفاده از زبان و اندیشه، واقعیتهای جامعه را به نقد بکشد.
معصومی ادامه داد: هنر بزرگ کیومرث صابری این بود که مسائل و واقعیتهای جامعه را با قدرت کلمه، زبان طنز و نگاه نقادانه مطرح میکرد و همین امر موجب شد آثار او در حافظه فرهنگی مردم ایران ماندگار شود.
وی با اشاره به پیشینه فرهنگی و تاریخی فومن گفت: امروز افتخار میکنم که خادم مردمی هستم که در سرزمینی با ریشههای عمیق فرهنگی و تاریخی زندگی میکنند؛ سرزمینی که بزرگان و نخبگان بسیاری را در حوزههای مختلف پرورش داده است.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس با تأکید بر اینکه فومن را نباید صرفاً یک موقعیت جغرافیایی دانست، اظهار کرد: این شهرستان با داشتن چنین منابع انسانی ارزشمندی باید به عنوان یک متن فرهنگی و ادبی مورد توجه قرار گیرد؛ متنی که نام بزرگی همچون کیومرث صابری فومنی، شیون فومنی و دیگر مفاخر این دیار در آن ثبت شده است.
وی افزود: وجود شخصیتهایی همچون گلآقا و شیون فومنی، بخشی از میراث گرانبهای این سرزمین است و وظیفه ماست که از این میراث پاسداری کنیم و اجازه ندهیم نام و آثار این بزرگان به فراموشی سپرده شود.
معصومی با بیان اینکه توسعه یک جامعه تنها در تدوین بودجه، قوانین و برنامههای اقتصادی خلاصه نمیشود، گفت: اگر بخواهیم جامعهای در ابعاد مختلف به توسعه و پیشرفت دست پیدا کند، باید به ریشههای فرهنگی و تاریخی آن نیز توجه داشته باشیم.
وی ادامه داد: پاسداشت ریشههای فرهنگی و تاریخی، تدوین برنامههای مدون برای حفاظت از میراث فرهنگی و انتقال آثار و اندیشههای بزرگان به نسلهای آینده، از جمله اقداماتی است که میتواند به رشد و تعالی اندیشه در جامعه کمک کند.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس تأکید کرد: همانگونه که بزرگان این سرزمین در طول سالها برای فرهنگ و ادبیات ایران آثار ارزشمندی به یادگار گذاشتهاند، وظیفه نسل امروز است که این میراث را حفظ و به نسلهای آینده منتقل کند.
وی با اشاره به ضرورت توجه به خانهها و آثار تاریخی و فرهنگی مفاخر شهرستان گفت: باید تلاش کنیم خانههای تاریخی، آثار ماندگار و یادگارهای فرهنگی بزرگان این دیار حفظ شود و به نسلهای آینده برسد؛ چرا که این آثار بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان فومن هستند.
معصومی تصریح کرد: این سرزمین از منابع انسانی ارزشمندی برخوردار است و باید بتوانیم با تلفیق ظرفیتهای انسانی و منابع طبیعی، زمینه پیشرفت و توسعه شهرستان را فراهم کنیم.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره کیومرث صابری فومنی (گلآقا) گفت: نام نیک و آثار ماندگار بزرگان، سرمایهای برای آیندگان است و ما باید قدر این سرمایههای ارزشمند را بدانیم و در حفظ و معرفی آنها به نسلهای بعدی تلاش کنیم.
نظر شما