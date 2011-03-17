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۲۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۵

مراسم تحویل سال نو در بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار می شود

مراسم تحویل سال نو در بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار می شود

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: مراسم روحانی تحویل سال 1390 در بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) در شهرری با حضور انبوه زائران و مجاوران آستان مقدس برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، این مراسم پر شکوه و معنوی از ساعت دو بامداد، حدود یک ساعت قبل از تحویل سال نو در صحن اصلی حرم مطهر آغاز می شود.

در مراسم روحانی و به یادماندنی تحویل سال نو، برنامه هایی همچون قرائت زیارت حضرت عبدالعظیم (ع)، دعای توسل و قرائت دعای تحویل سال اجرا خواهد شد.

در این مراسم که روز دوشنبه اول فروردین  سال 1390 برگزار خواهد شد، پیام مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری نیز به طور مستقیم پخش خواهد شد.

سایت اینترنتی آستان مقدس نیز به نشانی اینترنتی www.abdulazim.com این مراسم معنوی را برای تمام علاقمندان از سراسر دنیا به طور مستقیم پخش خواهد کرد.

کد مطلب 1276224

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