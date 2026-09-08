به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه سه‌شنبه در نشست شورای مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان گلستان، ضمن قدردانی از خیرین، نیکوکاران و فعالان اجتماعی، اظهار کرد: مشارکت‌های مردمی زمانی می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد که بر اساس نیازهای واقعی جامعه و با شناخت دقیق اولویت‌ها هدایت شود.

وی افزود: شناسایی دقیق نیازهای جامعه هدف و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت خیرین و گروه‌های مردمی، می‌تواند منابع موجود را به سمت مسائل اولویت‌دار هدایت کرده و اثرگذاری اقدامات حمایتی را افزایش دهد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، تشکیل شعب شهرستانی شورای مشارکت‌های مردمی بهزیستی را اقدامی مؤثر دانست و گفت: این شوراها می‌توانند با توجه به شرایط و مسائل خاص هر شهرستان، مشارکت‌های مردمی را به سمت حل مشکلات مشخص و اولویت‌دار هدایت کنند.

حمیدی با اشاره به ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و داده‌های موجود در حوزه آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: تدوین اطلس آسیب‌های اجتماعی و شناسایی دقیق مشکلات هر شهرستان می‌تواند مبنای مناسبی برای برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری مشارکت‌های مردمی باشد.

وی همچنین بر ضرورت پیوند شورای مشارکت‌های مردمی بهزیستی با طرح مدیریت محله‌محور تأکید کرد و گفت: ظرفیت شوراهای راهبری محلات باید در این ساختار مورد استفاده قرار گیرد تا خیرین و گروه‌های مردمی هر محله بتوانند نیازها و مسائل جامعه هدف را شناسایی و برای رفع آنها مشارکت کنند.

معاون استاندار گلستان با تأکید بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه آموزش و توانمندسازی، خاطرنشان کرد: ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردمی می‌تواند زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت سمن‌ها را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و توانمندسازی جامعه هدف فراهم کند.

حمیدی بر استمرار فعالیت‌های تخصصی و مسئله‌محور شورای مشارکت‌های مردمی بهزیستی در سطح استان و شهرستان‌ها تأکید کرد.