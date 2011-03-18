افت تحصیلی دانش آموزان حسن آبادی/ 8 دانش آموز ترک تحصیل کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، درگیری های رخ داده بر سر برخی مسائل در ماههای آبان و آذر بین اهالی محله جلین و حسن آباد گرگان، موجب شده تا این دانش آموزان در آستانه ترک تحصیل قرار گیرند.

این درحالیست که اکنون وضعیت این دو محله خوب و با فرهنگ گرگان عادی شد و اختلاف اهالی نیز از طریق مراجع قضایی ددر دست پیگیری است و در این میان تنها هشت دانش آموز بی نوا که می توانند آینده سازی برای میهن باشند، متضرر شدند.

روستای حسن آباد بیش از 60 دانش آموز دبیرستانی دختر و پسر دارد که نیمی از آنها دختر و نیم دیگر پسر هستند و این دانش آموزان به دلیل نبود دبیرستان برای تحصیل به مدارس مقطع متوسطه پسرانه شهید مفتح و دخترانه فاطمیه جلین و برخی نیز به مدرسه محله اسلام آباد می روند.

در حال حاضر با رایزنیها صورت گرفته از سوی مسئولان سیاسی و قضایی استان، مشکلات موجود بین اهالی رفع شد و بیشتر دانش آموزان در ماههای اخیر بر سر کلاس هایشان بازگشتیند.

این اقدامات درحالیست که به گفته اهالی، میزان افت تحصیلی در بین دانش آموزان در سالجاری به مراتب بیشتر از سالهای قبل بوده است.

به باور اهالی، افت تحصیلی حتی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی حسن آباد که در که داخل این روستا تحصیل می کنند در سالجاری به دلیل درگیریها و اختلاف محلی بیشتر شده است و برخی دانش آموزان نتوانستند، حد نصاب نمره کافی را کسب کنند.



مسئولان آموزش و پرورش که وعده ارائه خدمات آموزشی و برقراری کلاسهای جبرانی برای دانش آموزان محله حسن آباد را داده بودند، تاکنون به وعده ها عمل نکردند و این امر موجب نارضایتی اولیاء شده است.

در عین حال، در آستانه سال نو، همچنان هشت دانش آموز روستای حسن آباد دور از مدرسه هستند و برای همیشه با کلاس و درس خداحافظی کرده اند.

