دعا برای مردم بحرین بر همه واجب است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی فرحزاد شامگاه پنج‌شنبه در سخنانی به مناسبت ایام معصومیه در جمع زائران و مجاوران بارگاه حضرت معصومه(س) با بیان اینکه اگر مسلمانی به برادر مسلمان خود یاری نرساند مسلمان نیست گفت: واجب است برای مردم بحرین دعا کنیم و بدانیم که قطعا دعا تأثیرگزار است چون دعا سلاح انبیاء و اولیاء خداست که در روایات بر آن تاکید شده است و یک دعای خالص می‌تواند طواغیت را نابود کند.



محکومیت نسل کشی در بحرین



وی با اشاره به خفقان ایران در دوره پهلوی افزود: امروز در عربستان و بحرین همین وضع وجود دارد و آل سعود و آل خلیفه نسل کشی به راه انداخته‌اند.



فرحزاد در بخش دیگری از سخنانش ضمن تسلیت ایام معصومیه (وفات حضرت معصومه) ابراز داشت: روایات فراوانی درباره قم و شخصیتهای آن از دیرباز تا زمان ظهور وجود دارد که نشان دهنده اهمیت این شهر و شخصیتهای آن در تحولات آخرالزمان است.



اهمیت قم از زبان روایات



وی با بیان اینکه بهشت هشت در دارد اظهارداشت: در روایات داریم که سه در از درهای بهشت به قم باز می‌شود و با توجه به اینکه غلو و زیاده گویی در بیان اهل بیت (ع) وجود ندارد این روایت بیانگراهمیت بسیار زیاد شهر قم و مردمان آن است.



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه در روایت دیگری آمده که یکی از درهای بهشت به قم باز می‌شود تصریح داشت: حدس من این است که این روایت ناظر به قبل از ورود حضرت معصومه (س) به قم و تشکیل حوزه علمیه است و نشان می‌دهد خاک قم هم مقدس شمرده شده است.



فرحزاد با بیان اینکه زمین و آسمان هوشمند هستند به روایتی درباره قم اشاره واضافه کرد: علاوه بر خاک قم وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س) و علما و مراجع بزرگوار از گذشته تا ظهور سبب اهمیت قم است و در روایات نیز بیان شده است که سرزمین‌های مختلف امتحان شدند اما قم ولایت اهلبیت (ع) را پذیرفت.



قم ماوی و پناهگاه اهل بیت (ع)



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه در روایات قم تعبیر به آشیانه اهل بیت(ع) شده است خاطرنشان کرد: در روایات دیگری بیان شده است که در فتنه‌ها و انحرافهای آخرالزمان به اهل قم پناه ببرید و امروز مردم باید در مقابل هجوم فرهنگی و فتنه‌ها به عالمان و مراجع پناه ببرند.



فرحزاد ابراز داشت: قم ماوی و پناهگاه فاطمیون و خاک آن آرامش بخش است و این آرامش بخشی نتیجه وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) و وجود مراجع و علمای بزرگوار و محدثین و شخصیت‌هایی مانند زکریابن آدم قمی است که امام رضا(ع) به صراحت ایشان را مورد تأیید قرار داده است.



وی افزود: زکریابن آدم قمی فردی است که در روایات داریم امان رضا‌(ع) یک شب تا به صبح را به همنشینی و صحبت با ایشان پرداخت و شخصیت او را مورد تأیید کامل قرار داد در حالی‌که تأیید کامل افراد از سوی ائمه بسیار موضوع نادری در روایات است.



وجود بارگاه حضرت معصومه‌(س) بزرگ‌ترین نعمت برای قم



فرحزاد در ادامه با بیان اینکه بزرگ‌ترین نعمت خداوند به مردم قم وجود حضرت معصومه‌(س) است خاطرنشان کرد: مقام آن حضرت آنقدر بالاست که قبل از به دنیا آمدن امام صادق‌(ع) به ترویج و تبلیغ این بانو می‌پردازند و شفاعت ایشان را برای همه شیعیان مومن واجب دانسته‌اند.



کرامت حضرت معصومه‌(س) از زبان آیت الله صدر



فرحزاد در بخش دیگری از سخنانش به بیان کرامتی از آن حضرت به نقل از آیت الله صدرپرداخت وگفت: مرحوم صدرپدر امام موسی صدر نقل می‌فرمود که بعد از وفات آیت الله شیخ عبدالکریم حایری اوضاع حوزه بسیار نامناسب شد و فشار حکومت نیز زیاد بود به همین دلیل می‌خواستیم حوزه را به دلیل نبود شهریه تعطیل کنیم.



وی ادامه داد: طلبه‌ای نزد من آمد و گفت تکلیف مرا معین کن آیا در حوزه بمانم یا به دنبال کار بروم، آیت الله صدر به او می‌گوید فردا تکلیف تو را معین خواهم کرد؛ آیت الله صدر فردا هنگام نماز صبح به حرم مشرف می‌شود و با استغاثه از حضرت معصومه(س) فرج در کار حوزه و طلاب را طلب می‌کند.



فرحزاد اضافه کرد: آیت الله صدر بعد از نماز به منزل که می‌رسد پس از مدت کمی فرد ثروتمندی در منزل او را به صدا در می‌آورد و برای پرداخت وجوهات شرعی مراجعه و آنقدر خمس پرداخت می‌کند که علاوه بر بدهی‌های یکسال گذشته از بابت شهریه طلاب، شهریه یکسال آینده آن‌ها را هم پرداخت می‌کند.