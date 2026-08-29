به گزارش خبرنگار مهر رسول خطیبی شامگاه شنبه پس از تساوی تیمش برابر ذوب‌آهن اصفهان در نشست خبری گفت: بازی را می‌توان از دو منظر بررسی کرد؛ در نیمه نخست شرایط کاملاً به نفع ما بود و یکی دو موقعیت خوب داشتیم که می‌توانستیم به گل برسیم، ضمن اینکه اجازه ایجاد موقعیت به حریف ندادیم.

وی ادامه داد: چون در زمین خودمان بازی می‌کردیم، برای کسب سه امتیاز وارد زمین شدیم. در نیمه نخست فوتبال زیبایی ارائه کردیم و توانستیم شرایط بازی را به خوبی کنترل کنیم.

سرمربی فجر شهید سپاسی با اشاره به سبک بازی ذوب‌آهن افزود: می‌دانستیم ذوب‌آهن بیشتر روی ضدحملات حساب می‌کند. در نیمه دوم نیز با توجه به اینکه به دنبال گل بودیم، نفرات هجومی بیشتری را وارد زمین کردیم تا خلاقیت بازیکنان را افزایش دهیم.

تمام‌کنندگی؛ مشکل اصلی فجر است

خطیبی با بیان اینکه تیمش در نیمه دوم موقعیت‌های متعددی ایجاد کرد، گفت: یکی دو بازیکن در شرایط ایده‌آل نبودند، اما باز هم موقعیت‌های خوبی داشتیم و می‌توانستیم به گل برسیم. ذوب‌آهن نیز در نیمه دوم یکی دو موقعیت روی ضدحمله ایجاد کرد، اما در مجموع معتقدم سه امتیاز حق تیم فجر بود.

وی ادامه داد: مشکلی که داریم تمام‌کنندگی است. وقتی بازیکنان به محوطه جریمه حریف می‌رسند، نمی‌توانیم موقعیت‌هایی را که ساخته و پرداخته‌ایم به گل تبدیل کنیم. از نظر فوتبال واقعاً از بازیکنانم راضی هستم و فکر می‌کنم تیم ما از نظر فوتبالی یکی از تیم‌های برتر لیگ است.

برای حل مشکل گلزنی بیشتر کار می‌کنیم

سرمربی فجر شهید سپاسی با اشاره به فشردگی مسابقات و شرایط بازیکنان تیمش اظهار کرد: در چهار بازی اخیر شرایط سختی داشتیم و با فاصله سه تا پنج روز بازی کردیم. برخی بازیکنان نیز مصدوم بودند و این موضوع روی شرایط بدنی آنها تأثیر گذاشته است.

خطیبی افزود: بازیکنان دوست دارند خیلی زود به گل برسند و همین موضوع باعث ایجاد مقداری استرس می‌شود. باید از نظر روانی روی بازیکنان کار کنیم و از نظر فنی نیز تمرکز بیشتری روی ضربه به چارچوب و تمام‌کنندگی داشته باشیم.

وی تأکید کرد: مطمئن باشید این مشکل برطرف خواهد شد. از اینکه تیمم فوتبال بازی می‌کند بسیار راضی هستم، اما از اینکه نتوانستیم سه امتیاز را بگیریم ناراحتم و باید بیشتر تلاش و تمرین کنیم.

امتیازهای خانگی را باید کامل بگیریم

سرمربی فجر شهید سپاسی در ادامه با اشاره به رقابت نزدیک تیم‌ها در لیگ گفت: فاصله تیم‌ها بسیار کم است و نمی‌توان گفت یک تیم به‌طور کامل از دیگری جداست. تقریباً همه بازی‌ها نزدیک هستند و به همین دلیل باید امتیازهای خانگی را کامل بگیریم.

خطیبی افزود: فوتبال فصل دوم نزدیک است و شرایط تیم‌ها به یکدیگر نزدیک خواهد بود. ما باید برای ادامه مسابقات آماده باشیم و مطمئنم با تلاش بیشتر می‌توانیم شرایط را بهتر کنیم.

هواداران تا دقیقه ۹۰ کنار تیم باشند

وی در واکنش به برخی حواشی پیرامون تیم نیز گفت: شنیدم اتفاقاتی افتاده و برخی دوستان شیطنت‌هایی داشته‌اند و صحبت از خط‌دهی شده است، اما من کار خودم را انجام می‌دهم و تمرکزم روی مسائل فنی است.

خطیبی خطاب به هواداران فجر گفت: انتظار دارم بعضی آقایانی که خودشان را طرفدار تیم می‌دانند، تیم را وارد حاشیه نکنند و تا دقیقه ۹۰ از فجر حمایت کنند. مطمئن باشند این حمایت هم به سود خودشان و هم به سود تیمشان خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از شرایط تیم و عملکرد بازیکنان رضایت دارم و معتقدم فجر از نظر فوتبالی یکی از بهترین تیم‌های لیگ است، اما برای برطرف کردن ایرادات و افزایش قدرت گلزنی باید بیشتر کار کنیم.