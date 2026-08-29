فرهاد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات کشوری کیوکوشین KWO روزهای پنجم و ششم شهریورماه در سالن شهید آیت‌الله دستغیب شهر شیراز و با حضور حدود هزار و ۲۰۰ ورزشکار از استان‌های مختلف کشور در بخش بانوان و آقایان برگزار شد که تیم استان بوشهر با عملکردی درخشان موفق به کسب هشت نشان طلا، هفت نقره و سه برنز و قرار گرفتن در جایگاه دوم کشور شد.

وی افزود: در پایان این رقابت‌ها فارس مقام نخست، بوشهر مقام دوم، اصفهان مقام سوم و آذربایجان غربی مقام چهارم را به خود اختصاص دادند.

غلامی با اشاره به حضور کادر فنی و داوری بوشهر در این مسابقات گفت: حمیدرضا حیدری به عنوان داور اعزامی و مجتبی شهبازی به عنوان مربی تیم حضور داشتند و در بخش بانوان نیز مهسا زیراهی، بهاره وفادار و منصوره معلمی هدایت ورزشکاران را بر عهده داشتند.