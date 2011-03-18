به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عابدینی‌پور گفت: به منظور تسهیل در تردد و عبور و مرور شهروندان و زائران در قسمت سطح از مجتمع الغدیر تا حد فاصل خیابان آستانه برای عبور و مرور شهروندان به ویژه زائران بازگشایی شده است.



وی در ادامه درخصوص پروژه میدان بزرگ امام خمینی(ره) تصریح کرد: ساخت و پیشرفت این پروژه شاخص شهری با جدیت تمام در حال اجراء می‌باشد و امیدواریم به زودی عملیات اجرایی این پروژه به اتمام کامل برسد.



شهردار قم افزود: برای احداث و تکمیل پارکینگ‌ها و ورودی و خروجی‌های مناسب، موقعیت این پروژه ملی در هسته مرکزی شهر و جاذبه‌های گردشگری و مذهبی آن مورد توجه قرار گرفته و پیش‌بینی‌های ترافیکی مورد نیاز در نظر گرفته شده است.



وی با بیان این که این طرح با زیربنای 135هزار متر مربع در پنج طبقه احداث می‌شود، اظهار داشت: 738 واحد تجاری در سه طبقه این پروژه قرار دارد و پارکینگ بزرگی با گنجایش بیش از 2 هزار خودرو و 1200 موتور و سایر مجموعه‌های خدماتی چند منظوره در طبقات دیگر آن طراحی شده است.



عابدینی‌پور یادآور شد: سطوح پایین تر میدان امام خمینی(ره) شامل سطوح تجاری، خدماتی و رفاهی است که کار اجرایی آن آغاز گردیده است.



وی تصریح کرد: این پروژه در سطح مشتمل بر 42 هزار متر بوده و مساحت ساخت و سازهای صورت گرفته در 135 هزار متر زیربنا انجام شده است.



شهردار قم ادامه داد: این پروژه می‌تواند ظرفیت بسیار مناسبی در همه ابعاد برای ارایه خدمات بیشتر و بهتر به زایران و مجاوران حرم کریمه اهل بیت(ع) ایجاد کند.