به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو عصر چهارشنبه در نخستین جلسه برنامه دو روزه مشاوران امور روحانیت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور که در قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت جایگاه مشاوران امور روحانیت در ساختار اجرایی کشور، اظهار کرد: این مشاوران می‌توانند نقش مؤثری در ایجاد، تقویت و گسترش ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی، حوزه‌های علمیه و بدنه جامعه ایفا کنند.

وی با بیان اینکه بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در حوزه و روحانیت نیازمند ارتباطی مستمر، هدفمند و مبتنی بر شناخت متقابل است، افزود: مشاوران امور روحانیت می‌توانند در کنار مجموعه اقدامات دولت، در سطوح کارشناسی، اجرایی و عملیاتی نقش‌آفرینی داشته باشند و زمینه نزدیکی بیشتر میان ظرفیت‌های حوزوی و نیازهای دستگاه‌های اجرایی را فراهم کنند.

استاندار قم با تأکید بر اهمیت توجه مدیران ارشد دستگاه‌ها به جایگاه مشاوران امور روحانیت، تصریح کرد: ظرفیت این مشاوران باید بیش از گذشته مورد توجه وزرا و مدیران قرار گیرد، چراکه ارتباط مؤثر با حوزه و روحانیت می‌تواند در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اجرایی به تصمیم‌سازی و اجرای بهتر برنامه‌ها کمک کند.

بهنام‌جو ادامه داد: هرچه ارتباط میان بخش‌های اجرایی کشور و مجموعه‌های حوزوی منسجم‌تر و هدفمندتر باشد، امکان استفاده از ظرفیت‌های متقابل نیز افزایش خواهد یافت و این تعامل می‌تواند در مسیر پاسخگویی به مسائل و نیازهای جامعه مؤثر واقع شود.

ارتباط با حوزه باید مستمر و هدفمند باشد

وی با اشاره به تجربه دیدار و نشست مسئولان با علما و مراجع در شهر قم اظهار کرد: تجربه این ارتباطات نشان داده است که گفت‌وگوی مستقیم با مجموعه‌های حوزوی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های علما می‌تواند آثار و نتایج ارزشمندی به همراه داشته باشد.

استاندار قم افزود: ارتباط میان دولت و حوزه نباید به نشست‌ها و دیدارهای مقطعی محدود شود، بلکه لازم است این تعامل با برنامه‌ریزی، شناخت دقیق ظرفیت‌ها و دنبال کردن مستمر موضوعات، به یک ارتباط مؤثر و نتیجه‌بخش تبدیل شود.

بهنام‌جو با بیان اینکه هر وزارتخانه و دستگاه اجرایی مأموریت‌ها و اقتضائات ویژه خود را دارد، گفت: مشاوران امور روحانیت باید با شناخت دقیق حوزه تخصصی دستگاه متبوع خود، مسائل و نیازهای آن مجموعه را مورد توجه قرار دهند و ظرفیت‌های حوزه و روحانیت را متناسب با همان موضوعات فعال کنند.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت روحانیت زمانی می‌تواند اثربخش‌تر باشد که مسائل هر دستگاه به‌درستی شناخته شود و زمینه تعامل میان بخش‌های تخصصی و ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی حوزه به شکلی متناسب فراهم آید.

مشاوران باید در متن مسائل جامعه باشند

استاندار قم در ادامه سخنان خود بر ضرورت به‌روز شدن شیوه‌های ارتباط با جامعه تأکید کرد و افزود: مشاوران امور روحانیت باید در متن مسائل و واقعیت‌های جامعه حضور داشته باشند و شناخت دقیقی از فضای عمومی، نگرش‌ها و دغدغه‌های گروه‌های مختلف مردم کسب کنند.

بهنام‌جو تصریح کرد: برنامه‌ریزی مؤثر زمانی شکل می‌گیرد که تصمیم‌گیران و مشاوران از شرایط واقعی جامعه و مسائل مورد توجه مردم آگاهی داشته باشند و بتوانند متناسب با این شرایط، ظرفیت‌های موجود را برای حل مسائل به کار گیرند.

وی شناخت مسائل روز جامعه را یکی از ضرورت‌های ایفای نقش مؤثر مشاوران امور روحانیت دانست و گفت: ارتباط نزدیک‌تر با مردم و شناخت نگرش‌های موجود در جامعه می‌تواند به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اتخاذ رویکردهای مناسب‌تر در حوزه‌های مختلف کمک کند.

استاندار قم خاطرنشان کرد: مشاوران امور روحانیت با توجه به جایگاه ارتباطی خود می‌توانند در انتقال بهتر مسائل و دغدغه‌های جامعه و همچنین استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی روحانیت نقش مهمی داشته باشند.

فرهنگ‌سازی مصرف انرژی نیازمند مشارکت همگانی است

بهنام‌جو در بخش دیگری از سخنان خود، فرهنگ‌سازی برای اصلاح الگوی مصرف انرژی را نمونه‌ای از زمینه‌های همکاری میان دولت و روحانیت عنوان کرد و افزود: تقویت فرهنگ صرفه‌جویی در جامعه می‌تواند در شرایط مختلف به افزایش تاب‌آوری مردم، به‌ویژه در زمان بروز محدودیت‌های انرژی، کمک کند.

وی با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف یک موضوع عمومی و نیازمند مشارکت همه بخش‌ها است، اظهار کرد: فرهنگ‌سازی در این زمینه محدود به یک دستگاه یا نهاد خاص نیست و هر مجموعه باید متناسب با وظایف و جایگاه خود برای تقویت این فرهنگ در جامعه نقش‌آفرینی کند.