به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه بایننس، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا امروز چهارشنبه با تکرار مواضع شکست خورده کشورش علیه تهران، ادعا کرد: کشورهایی که به ایران در کسب درآمد کمک کنند را تحریم خواهیم کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، وزیر خارجه آمریکا در این خصوص مدعی شد که واشنگتن به اقدام علیه حملات ایران به کشتی‌ ها ادامه خواهد داد!

مارکو روبیو ادعا کرد: متأسفانه در مورد ایران، ما از نظر دیدگاه نسبت به وضعیت، با روس‌ ها و نظام روسیه هم‌ سو نیستیم. هیچ‌یک از اقداماتی که دیگران در قبال ایران انجام می‌ دهند، به هیچ وجه مانع توانایی ما برای انجام اقدامات لازم جهت حفاظت از آمریکا نمی‌شود. با این حال، روشن است که در خصوص اقدامات ایران، ما لزوماً با موضع روسیه در این باره هم‌ سو نیستیم. اما روسیه و شخص پوتین با مشکلات خاص خود دست‌ به‌ گریبان است؛ مشکلاتی که گمان می‌ کنم بخش عمده‌ ای از وقت و تمرکز او را به خود اختصاص داده‌اند؛ مسائلی همچون جنگ با اوکراین و صادقانه بگویم، تأثیراتی که حملات اوکراین در کنار تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه می‌گذارد! تمام دنیا خواهان تسلیحات رهگیر بیشتر است. این موضوع به اولویت نخست دفاعی در سطح جهان تبدیل شده است؛ نه فقط برای اوکراین، بلکه برای کل دنیا. کشورهای خاورمیانه (غرب آسیا) نیز خواهان آن هستند. باید یادآوری کنم که ایالات متحده نیز نیازهای خاص خود را دارد؛ ما هم الزامات و نیازمندی‌های دفاعی خودمان را داریم. و پیش از آنکه بتوانیم به دیگران کمک کنیم، باید اطمینان حاصل کنیم که ذخایر ما همواره در سطح کافی قرار دارند.

وی با تکرار مواضع دروغین و تکراری مقامات کشورش به منظور تلاش برای آرام کردن بخشی از فضای اقتصادی کشورش که متأثر از تجاوز پرهزینه ترامپ علیه ایران شده است، مدعی شد: مسئله فقط تنبیه ایران نیست. موضوع، جلوگیری از دسترسی آن‌ ها به منابع مالی است. هیچ کشوری نباید به ایران در دور زدن تحریم‌ ها کمک کند. هیچ کشوری نباید در ایجاد سازوکارهایی به آن‌ ها یاری رساند که امکان کسب درآمد را برایشان فراهم می‌کند؛ درآمدهایی که سپس صرف ساخت سلاح هسته‌ای خواهد شد! اگر کشوری تصمیم به انجام چنین کاری بگیرند، ما ناچار خواهیم بود آن‌ها را نیز تحریم کنیم! آن‌ها همچنان به سمت اهداف شلیک می‌کنند و به سوی کشتی‌ها آتش می‌گشایند. بنابراین، ما همچنان اهدافی را که تهدیدی فوری برای نیروهای ما و کشتیرانی جهانی در این تنگه‌ها محسوب می‌شوند، هدف قرار خواهیم داد! تنگه‌ باز خواهند ماند و تحت کنترل ایران نخواهند بود!

روبیو بی اشاره به شکست کارزار فشار حداکثری علیه تهران در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ، ادعا کرد: آن‌ها برای ۲ هدف خواهان پول هستند: حمایت از تروریسم و در نهایت، دستیابی به سلاح هسته‌ای و ما نمی‌توانیم اجازه دهیم چنین اتفاقی بیفتد! مهلت تفاهم‌نامه (تفاهم‌نامه اسلام آبادمیان تهران و واشنگتن) به پایان رسیده است و ایران همچنان تحت فشار خواهد بود تا از دسترسی آن به منابع مالی مورد نیاز جلوگیری شود.

این مقام آمریکایی در خصوص کی یف نیز ادعا کرد: مذاکرات درباره اعطای مجوز تولید سامانه «پاتریوت» به اوکراین هم‌ اکنون در جریان است، اما این راهکاری فوری محسوب نمی‌ شود. افزایش تولید حتی در صورت در اختیار داشتن مجوز، نیازمند احداث کارخانه‌ هایی است که ساخت آن‌ ها سال‌ ها به طول می‌ انجامد؛ چرا که صحبت از تسلیحاتی بسیار پیشرفته در میان است. بنابراین، اگرچه این موضوع در حال مذاکره است و ممکن است به نتیجه برسد، اما واقعیت این است که چالش کوتاه‌ مدت مورد نظر آن‌ ها را حل نخواهد کرد.

وزیر خارجه آمریکا در خصوص هاوانا نیز ادعا کرد: کوبا در حال حاضر یک دولت شکست‌ خورده است؛ و این تقصیر ما نیست. مردم می‌ گویند تقصیر ماست، اما این‌طور نیست.