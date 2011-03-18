۲۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۳

تمدن خبر داد:

دورجدید طرح مسکن مهر سال آینده در تهران آغاز می‌شود

استاندار تهران در جریان افتتاح طرح بزرگ آبرسانی به شهر جدید پرند و در مراسم کلنگ‌زنی مخازن و ایستگاه‌های پمپاژ آبرسانی به این شهر، گفت: در سال آینده دور جدید طرح مسکن مهر در استان تهران آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن در این مراسم با اشاره به این که هچ یک از طرح‌های مسکن مهر در استان تهران از لحاظ تامین آب، برق، گاز و دیگر زیرساخت‌ها بلاتکلیف نیست گفت: در سال آینده طرح‌های مسکن مهر که در حال ساخت است باید به اتمام رسیده و تحویل مردم شود.

وی شهر پرند را یک الگو و نماد شهرسازی در استان تهران برشمرد و خاطرنشان کرد: خط انتقال اصلی آب رسانی به شهر جدید پرند به طول 55 کیلومتر به پایان رسیده و اعتبار آن رقمی معادل 500 میلیارد ریال بوده است .

استاندار تهران در مراسم آغاز به کار فرماداری شهرستان جدید‌التاسیس بهارستان نیز با بیان اینکه شهرستان جدیدالتاسیس بهارستان از دو بخش گلستان و بوستان تشکیل شده است، گفت: تفکیک این دو بخش از شهرستان رباط کریم صورت گرفته است که این امر می تواند در افزایش سطح خدمات دولتی و ارتقا سطح فعالیت‌های عمرانی تاثیر بسزایی داشته باشد.

تمدن با تاکید بر اینکه تقسیمات کشوری در استان تهران شتاب خواهد گرفت اظهار کرد: شتاب تقسیمات کشوری با هدف ارائه خدمات مطلوب به مناطق مختلف استان تهران همراه با افزایش اختیارات این مناطق صورت می گیرد ودراین راستا برخی از بخش‌ها تبدیل به شهرستان، برخی از روستاهای پرجمعیت تبدیل به شهر و برخی از فرمانداری‌ها نیز تبدیل به فرمانداری ویژه خواهند شد.

