دور جدید احداث مسکن مهر استان تهران در سال 90 آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در پرند، مرتضی تمدن صبح جمعه در مراسم افتتاح طرح بزرگ آبرسانی به شهر جدید پرند و کلنگ زنی مخازن و ایستگاه های پمپاژ آبرسانی به این شهر، افزود: هم اینک هیچ یک از طرح های مسکن مهر استان تهران از لحاظ تأمین آب، برق، گاز و دیگر زیرساخت ها بلاتکلیف نیست .

وی عنوان کرد: در سال آینده طرح های مسکن مهر در حال ساخت، باید به اتمام رسیده و تحویل مردم شود.

این مسئول ادامه داد: شهر پرند یک الگو و نماد شهرسازی در استان تهران است که خط انتقال اصلی آب رسانی به این شهر جدید به طول 55 کیلو متر به پایان رسیده است .

وی تأکید کرد: میزان اعتبار طرح آبرسانی و آغاز به کار مخازن و ایستگاهای پمپاژ آب به شهر جدید پرند 500 میلیارد ریال بوده است.

در این مراسم، مسئولان وزارت نیرو، مسئولان آب و فاضلاب استان تهران، نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه رباط کریم، فرماندار و جمعی از مسئولان محلی و استانی حضور داشتند.