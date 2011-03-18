  1. استانها
  2. تهران
۲۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۸

استاندار تهران:

دور جدید احداث مسکن مهر استان تهران در سال 90 آغاز می شود

دور جدید احداث مسکن مهر استان تهران در سال 90 آغاز می شود

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: استاندار تهران در مراسم افتتاح و کلنگ زنی دو طرح بزرگ آبرسانی به شهر جدید پرند گفت: در سال آینده، دور جدید طرح مسکن مهر در استان تهران آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در پرند، مرتضی تمدن صبح جمعه در مراسم افتتاح طرح بزرگ آبرسانی به شهر جدید پرند و کلنگ زنی مخازن و ایستگاه های پمپاژ آبرسانی به این شهر، افزود: هم اینک هیچ یک از طرح های مسکن مهر استان تهران از لحاظ تأمین آب، برق، گاز و دیگر زیرساخت ها بلاتکلیف نیست .

وی عنوان کرد: در سال آینده طرح های مسکن مهر در حال ساخت، باید به اتمام رسیده و تحویل مردم شود.

این مسئول ادامه داد: شهر پرند یک الگو و نماد شهرسازی در استان تهران است  که خط انتقال اصلی آب رسانی به این شهر جدید به طول 55 کیلو متر به پایان رسیده است .

وی  تأکید کرد: میزان اعتبار طرح آبرسانی و آغاز به کار مخازن و ایستگاهای پمپاژ آب به شهر جدید پرند  500 میلیارد ریال بوده است.

در این مراسم، مسئولان وزارت نیرو، مسئولان آب و فاضلاب استان تهران، نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه رباط کریم، فرماندار و جمعی از مسئولان محلی و استانی حضور داشتند.

کد مطلب 1276401

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها