دودمان آل خلیفه و آل نحیان بزودی در آتش قهر ملتها خواهد سوخت

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حسینی در خطبه های این هفته نمازجمعه ابرکوه اظهار داشت: فجایعی که اکنون در لیبی و بحرین در حال وقوع است بسیار عمیق است و عجیب تر آنکه سازمانهای بین المللی که فریاد حقوق بشر آنها گوش فلک را کر کرده است، در برابر این فجایع سکوت کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: فجایعی که اکنون در دنیا در حال وقوع است با اشارتهای آمریکا و حکام سرسپرده منطقه خاورمیانه صورت می گیرد.

حسینی ادامه داد: آمریکا و حکام مرتجع مجبور می شوند در مقابل عزم آهنین مردم مسلمان سر فرود آورده و تسلیم شوند.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبتهای ایام پایانی سال و فروردین ماه، سالروز تاسیس حوزه علمیه قم توسط آیت‌الله شیخ عبدالکریم حایری یزدی را گرامی داشت.

وی همچنین با اشاره به بحث تعامل اجتماعی و اهمیت آن بیان داشت: حسن خلق و رفتار حسنه، عفو و اغماض و گذشت از یکدیگر و عدم سخت ‌گیری و خرده ‌گیری از یکدیگر، حاکم کردن رفق و مدارا در خانواده و آموزش اصول زندگی بر فرزندان مدنظر خانواده ها قرار گیرد.

نمازگزاران جمعه ابرکوه امروز پس از پایان نماز با شرکت در یک راهپیمایی گسترده، کشتار مردم بحرین را محکوم کردند.

مردم ابرکوه همچنین خواستار پایان یافتن دخالت‌های آل سعود در کشور بحرین شدند.