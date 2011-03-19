برپایی هفت سین 13 استان کشور در موزه نگارستان مجموعه سعدآباد

گیسو فکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در شمیرانات افزود: همزمان با فرا رسیدن بهار طبیعت، سفره هفت سین استانهای گیلان، همدان، کردستان، خراسان، لرستان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان، فارس، کرمان، تهران قدیم و شهر دامغان ( استان سمنان) در محل موزه نگارستان برپا می شود.

وی افزود: هر کدام از این سفره های هفت سین با استفاده از ظروف، دستبافته های سنتی و آداب و رسوم خاص استان مربوطه چیده می شود.

این مسئول تأکید کرد: در کنار این سفره ها، لباس محلی استان مورد نظر نیز در معرض دید علاقه مندان و بازدید کنندگان قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: این برنامه در راستای آشنایی بیشتر مردم و گردشگران با آداب و رسوم و فرهنگ های مختلف کشورمان برگزار می شود و می تواند نقش خوبی در گسترش فرهنگهای بومی کشورمان داشته باشد.