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۲۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۳۷

فکوری به مهر خبر داد:

برپایی هفت سین 13 استان کشور در موزه نگارستان مجموعه سعدآباد

برپایی هفت سین 13 استان کشور در موزه نگارستان مجموعه سعدآباد

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: مسئول موزه سیار سعدآباد از برپا شدن سفره هفت سین 13 استان کشور در موزه نگارستان مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد در ایام نوروز 90 خبر داد.

گیسو فکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در شمیرانات افزود: همزمان با فرا رسیدن بهار طبیعت، سفره هفت سین استانهای گیلان، همدان، کردستان، خراسان، لرستان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان، فارس، کرمان، تهران قدیم و شهر دامغان ( استان سمنان) در محل موزه نگارستان برپا می شود.

وی افزود: هر کدام از این سفره های هفت سین با استفاده از ظروف، دستبافته های سنتی و آداب و رسوم خاص استان مربوطه چیده می شود.

این مسئول تأکید کرد: در کنار این سفره ها، لباس محلی استان مورد نظر نیز در معرض دید علاقه مندان و بازدید کنندگان قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: این برنامه در راستای آشنایی بیشتر مردم و گردشگران با آداب و رسوم و فرهنگ های مختلف کشورمان برگزار می شود و می تواند نقش خوبی در گسترش فرهنگهای بومی کشورمان داشته باشد.

کد مطلب 1276676

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