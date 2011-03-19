به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی گفت: از نظر بار بیماریها، حوادث ترافیکی عمدی و غیرعمدی بیشترین سالهای از دست رفته عمر در ایران را تشکیل میدهد.
وی افزود: علاوه بر این بیشترین درصد ناتوانی، معلولیت و بیسرپرست شدن خانوادهها در کشور به دلیل این حوادث به وجود میآید.
وی با اشاره به اینکه برای کنترل بار بیماریها باید عوامل خطر از جمله حوادث ترافیکی را کاهش داد، گفت: شاخص انسانی به عنوان یکی از فاکتورهای امید به زندگی هماکنون در کشور 780 تا 790 هزارم درصد است که باید به 835/0درصد برسد.
وی در ادامه اظهار داشت: کاهش بار بیماریهای ناشی از حوادث ترافیکی تا 20 درصد کشور را به این نقطه مطلوب میرساند.
امامی رضوی گفت: هرچند طی سالیان اخیر با افزایش چشمگیر تعداد سفرها توانستهایم مقدار تصادفات را ثابت نگه داریم، ولی هنوز شاهدیم که سالانه 23 هزار نفر در جادهها میمیرند و 200 هزار نفر مجروح میشوند.
