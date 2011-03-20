استعفای سفیر یمن در بیروت/ حمله به معترضین در "المعلا"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، شهرهای مختلف یمن روز شنبه نیز شاهد تظاهرات علیه رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور بود.

نیروهای امنیتی یمن که با کشته و زخمی کردن حدود 500 تن از شهروندان معترض یمنی وحشیگری خود را به نهایت رسانده بودند روز شنبه نیز به خیمه های معترضین در شهر "المعلا" یورش بردند.

در جریان این یورش تاکنون 4 نفر زخمی شده اند. "حمید الاحمر" یکی از سران مخالف در یمن اظهار داشت که علی عبدالله صالح پس از قتل عام روز جمعه مشروعیت خود را نزد مردم از دست داده است و شهروندان یمن تنها خواهان کناره گیری وی از قدرت هستند.

"فیصل ابوراس" سفیر یمن در بیروت از سمت خویش استعفا کرد. وی اعلام کرد که در پی کشتار وحشیانه مردم توسط نیروهای دولتی به این اقدام مبادرت ورزیده است.

خاطرنشان می شود پیش از این وزیران امور اوقاف و گردشگری یمن در اقدامی مشابه از حزب حاکم این کشور و دولت استعفا کرده بودند.