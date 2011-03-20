زمین لرزه ای 3.4 ریشتری ریگان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زمین لرزه ای به شدت 3.4 ریشتر محمد آباد ریگان در شرق استان کرمان را لرزاند.

به گزارش موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه ساعت 2 و 54 دقیقه صبح یکشنبه روی داد و کانون زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین ثبت شده است.

موقعیت جغرافیایی این زلزله 59 درجه طول جغرافیایی و 28.62 درجه عرض جغرافیایی روی داده است.

محمد آباد ریگان پس از زمین لرزه 6.4 ریشتری 29 آذرماه سال جاری بارها شاهد بروز پس لرزه های متوالی بوده است.

زمین لرزه صبح امروز بنا به اعلام فرمانداری ریگان خسارتی نداشته است.