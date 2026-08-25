به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده با اشاره به گستره این پروژه‌ها در بیش از۲۰ شهر و ۳۰۶ روستای استان اظهار داشت: ۸۷ پروژه آب روستایی، ۳۰ پروژه آب شهری و ۳ پروژه فاضلاب در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد و عملیات اجرایی ۴۲ پروژه آب روستایی، ۲۶ پروژه آب شهری و ۴ پروژه فاضلاب نیز آغاز خواهد شد.

وی افزود: این پروژه ها ۴۶۲ هزار و ۶۲۲ خانوار با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۳۹۱ هزار و ۷۹۰ نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد.

برارزاده با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های آب بخش مهمی از این پروژه‌هاست، گفت: برای بهره برداری از طرح‌های آبرسانی، عملیاتی شامل حفر،بهسازی و تجهیز ۱۱۲ منبع تأمین آب با ظرفیت ۲ هزار و ۲۶۲ لیتر در ثانیه، ساخت ۹۶ مخزن با ظرفیت ۱۴۲ هزار و ۸۴۰ مترمکعب و احداث ۴۳ ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۲ هزار و ۶۵۱ لیتر در ثانیه اجرا شده است.

وی ادامه داد: ۱۹۹ کیلومتر خطوط انتقال و ۴۳۱ کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب به همراه ۲۷ واحد تصفیه‌خانه با ظرفیت ۷۲۱ لیتر در ثانیه نیز اجراء شده است.

مدیرعامل آبفا مازندران اعتبار هزینه‌شده برای پروژه‌های افتتاحی را ۲۳ هزار و ۲۸۹ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: برای اجرای پروژه‌های کلنگ‌زنی نیز ۱۷ هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

برارزاده در پایان گفت: اجرای این طرح ها در کنار پروژه های تکمیل شده ،کارنامه ای از اقدامات شرکت و برنامه های پیش رو، برای ارتقای سطح خدمات به مردم استان را ترسیم می کند.