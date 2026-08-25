به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز دوشنبه (دوم شهریور) اعلام کرد که صادرات فرآوردههای نفتی نیجریه از مسیر دریا از سال ۲۰۲۳ تاکنون هفت برابر شده، زیرا تولید پالایشگاه دانگوته جریان تجارت سوخت را در منطقه بهبود بخشیده و عرضه به اروپا و آفریقا را افزایش داده است.
دادههای شرکت ردیابی کشتی ورتکسا نشان میدهد که میانگین حجم محمولههای دریایی فرآوردههای نفتی نیجریه در سه ماه دوم سال ۲۰۲۶ میلادی ۵۶۱ هزار بشکه در روز بوده، درحالیکه حجم محمولههای این کشور در سال ۲۰۲۳ بهطور میانگین روزانه ۷۹ هزار بشکه بوده است.
براساس این دادهها، از این مقدار روزانه ۳۵۰ هزار بشکه در سه ماه دوم سال جاری صادر شده، درحالیکه میانگین صادرات فرآوردههای نفتی نیجریه در سال ۲۰۲۳ میلادی ۴۶ هزار بشکه در روز بوده است.
پالایشگاه نفت دانگوته، متعلق به گروه صنعتی دانگوته که در منطقه آزاد لِکی در نزدیکی شهر لاگوس قرار دارد، در سال ۲۰۲۴ فعالیت خود را آغاز کرد و هماکنون بزرگترین پالایشگاه این کشور به شمار میرود.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا همچنین اعلام کرد که رشد عرضه فرآوردههای نفتی از سوی بزرگترین پالایشگاه نیجریه سبب کاهش واردات و افزایش صادرات این کشور شده و نیجریه را در زمینه فرآوردههای نفتی خودکفاتر کرده است.
به گفته اداره اطلاعات انرژی آمریکا، حمل فرآوردههای نفتی نیجریه پس از آغاز فعالیت پالایشگاه دانگوته و پس از پایانیافتن عملیات تعمیر و نگهداری و توسعه این پالایشگاه در فوریه ۲۰۲۶، همزمان با محدودیتهای عرضه از تنگه هرمز افزایش یافته است.
پس از اجرای عملیات تعمیر و نگهداری، ظرفیت روزانه تقطیر نفت خام این پالایشگاه از ۶۵۰ هزار بشکه به ۷۰۰ هزار بشکه افزایش یافت.
براساس این دادهها، محمولههای عرضهشده در داخل این کشور در سه ماه دوم سال ۲۰۲۶ به ۲۱۱ هزار بشکه در روز افزایش یافت. این رقم در سال ۲۰۲۵ روزانه ۸۱ هزار بشکه و در سال ۲۰۲۳ روزانه ۳۳ هزار بشکه بود.
صادرات فرآوردههای نفتی نیجریه به اروپا در سه ماه دوم سال ۲۰۲۶ به ۱۳۰ هزار بشکه در روز رسید. این کشور در سال ۲۰۲۵ میلادی روزانه ۴۰ هزار بشکه و در سال ۲۰۲۳ روزانه ۱۵ هزار بشکه فرآورده نفتی به اروپا صادر میکرد.
در همین حال، صادرات روزانه فرآوردههای نفتی نیجریه به آفریقا از ۸۹ هزار بشکه در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۲۰ هزار بشکه افزایش یافته است.
نیجریه در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز فرآوردههای نفتی وارد میکرد، اما واردات دریایی این کشور در سه ماه دوم سال جاری میلادی به کمتر از ۱۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
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