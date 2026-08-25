پروژه شهرک فناوری اردبیل آغاز حرکتی نوین برای صنعت استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری ظهر سهشنبه در آیین کلنگزنی شهرک تخصصی فناوری شهرستان اردبیل که با حضور زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور برگزار شد، اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی حوزه تولید و صنعت در اردبیل، تأمین زمین است.
وی با اشاره به اختصاص ۱۳۰ هکتار زمین برای صنعت فناورانه، بر لزوم تأمین زیرساختها تأکید و افزود: مسئولان نسبت به اجرای معابر و تأمین گاز، برق و آب، عنایت ویژه داشته باشند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: این اقدام، شروع خوبی برای صنعتیسازی و توسعه فناورانه استان است و باید از دانشمندان و جوانان بهطور عملیاتی حمایت شود.
بدری ادامه داد که در کنار استاندار و مدیران ارشد استان هستیم تا از ظرفیتهای برنامه هفتم پیشرفت برای جذب تسهیلات و تکمیل زیرساختها استفاده کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد که با این اقدامات، جوانان اردبیلی صاحب نان حلال شوند و مشکلات معیشت و اشتغال مرتفع شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دشمنان ملت ایران تأکید کرد: دشمنان با تحریم، محاصره اقتصادی و جنگ ناجوانمردانه تصور میکنند که این ملت خسته میشود، اما نهتنها خسته نمیشود، بلکه اراده و انگیزهاش برای آبادانی و پیشرفت ایران بیش از گذشته خواهد بود. کار، تلاش و زندگی در ایران عزیز همچنان جاری و پایدار است.
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