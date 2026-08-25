به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از افتتاح ۲ هزار و ۵۶۶ واحد مسکن حمایتی همزمان با هفته دولت در استان تهران خبر داد و گفت: در مراسم افتتاح متمرکز پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی، فردا (چهارشنبه، ۴ شهریور) در استان تهران ۲ هزار و ۵۶۶ واحد مسکن حمایتی افتتاح خواهد شد.

وی افزود: این واحدها در چهار شهر شهریار، رباط‌کریم، پرند و پردیس به متقاضیان واگذار شده است.

خالقی ادامه داد: تمامی پروژه‌های مسکن حمایتی استان تهران در ایام جنگ تحمیلی سوم نه‌تنها متوقف نشد، بلکه با کار شبانه‌روزی و تمام توان، مراحل پایانی اجرایی خود را در این دوران سپری کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها در اردیبهشت و خردادماه سال جاری به‌طور کامل به پایان رسید و هم‌اکنون بخشی از متقاضیان واحدهای خود را تحویل گرفته‌اند و سایر متقاضیان نیز طبق زمان‌بندی مشخص، واحدهای خود را دریافت خواهند کرد.