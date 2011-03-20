حضور میلیونی مصری ها در همه پرسی؛ تاکیدی بر تداوم انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریه مصر امروزدر مقاله ای با عنوان " ملت می گوید : انقلاب ادامه دارد" می نویسد: روزگذشته میلیونها نفر از مردم مصر که به وجود آورنده انقلاب 25 ژانویه بودند درپای صندوقهای رای به منظور شرکت در همه پرسی اجرای اصلاحات قانونی شرکت کردند.

این روزنامه درادامه در تحلیل خود از این حضور بی نظیر و گسترده مردم مصر می نویسد : مصری ها دیروز با حضور خود ثابت کردند که انقلاب مصر تا محقق شدن کامل اهدافش که همان ایجاد تغییرات و برقراری آزادی، کرامت و عدالت اجتماعی است ادامه خواهد داشت.

الجمهوریة همچنین می نویسد : خانواده های مصری روزگذشته در مقابل دیدگان جهانیان به پای صندوقهای رای رفتند، نه فقط برای عمل به وظیفه خود در برابر کشورشان، بلکه برای این منظور در رای گیری حضوری گسترده به هم رساندند که مشارکت خود را در به وجود آوردن انقلاب تاریخی مصر به اثبات برسانند.

ملت مصر روزگذشته همچنین برای تاکید بر مسئولیت پذیری در برابر کشورشان و اصرار براین موضوع که در مسیرادای مسئولیتشان حتی با وجود مشکلات و موانع همچنان ثابت قدم باقی خواهند ماند، با حضور حداکثری در پای صندوقهای رای شرکت کردند.

الجمهوریه درپایان خاطرنشان می کند: ملت مصر خود دست به انقلاب زد و انقلاب 25 ژانویه را به وجود آورد و هرگز اجازه نخواهد داد که این انقلاب به شکست منجر شود.