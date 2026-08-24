حسینعلی محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این زمینلرزه ساعت ۱۳ و دو دقیقه در مرز استانهای مازندران و سمنان و حوالی پلسفید به وقوع پیوست.
وی افزود: پس از وقوع زمینلرزه، نیروهای امدادی و دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان برای بررسی شرایط و پایش منطقه در حال فعالیت هستند.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به ادامه بررسیها تصریح کرد: آخرین وضعیت منطقه از طریق مرکز فرماندهی و عملیات پاسخ به بحران استان در حال پیگیری است و در صورت دریافت اطلاعات جدید، گزارش تکمیلی اعلام خواهد شد.
محمدی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار مربوط به زمینلرزه و پیامدهای احتمالی آن را از طریق منابع رسمی و مراجع معتبر دنبال کنند.
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