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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

زلزله ۳.۴ ریشتری پل‌سفید خسارتی نداشت

زلزله ۳.۴ ریشتری پل‌سفید خسارتی نداشت

ساری- مدیرکل مدیریت بحران مازندران از وقوع زمین‌لرزه ۳.۴ ریشتری در حوالی پل‌سفید خبر داد و گفت: تاکنون هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه گزارش نشده است.

حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این زمین‌لرزه ساعت ۱۳ و دو دقیقه در مرز استان‌های مازندران و سمنان و حوالی پل‌سفید به وقوع پیوست.

وی افزود: پس از وقوع زمین‌لرزه، نیروهای امدادی و دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان برای بررسی شرایط و پایش منطقه در حال فعالیت هستند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به ادامه بررسی‌ها تصریح کرد: آخرین وضعیت منطقه از طریق مرکز فرماندهی و عملیات پاسخ به بحران استان در حال پیگیری است و در صورت دریافت اطلاعات جدید، گزارش تکمیلی اعلام خواهد شد.

محمدی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار مربوط به زمین‌لرزه و پیامدهای احتمالی آن را از طریق منابع رسمی و مراجع معتبر دنبال کنند.

کد مطلب 6926189

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