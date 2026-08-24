پاکمهر: خراسان شمالی در مسیر جهش بزرگ عمرانی قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد پاکمهر ظهر دوشنبه در آیین بهره برداری جاده یموق به کهنه جلگه که در مسجد الهادی کهنه جلگه برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای دولت، شهیدان والامقام و سرداران شهید، از تلاش‌های مدیران، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و خدمتگزاران مردم قدردانی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت پاسداشت خدمات دولت در هفته دولت اظهار کرد: باید خدمات و زحمات مجموعه دولت، مدیران اجرایی و همه کسانی که برای توسعه و آبادانی مناطق مختلف تلاش می‌کنند، به‌درستی برای مردم تبیین شود.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با قدردانی ویژه از استاندار خراسان شمالی به دلیل توزیع اعتبارات بر اساس شاخص‌های محرومیت افزود: امروز اگر شاهد جهش در فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای در شهرستان‌های محروم هستیم، بخش مهمی از آن حاصل نگاه عدالت‌محور در توزیع منابع و اعتبارات است.

پاکمهر تصریح کرد: اعتباری که در سال ۱۴۰۴ برای برخی از این مناطق در نظر گرفته شده، با مجموع اعتبارات سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست و در برخی موارد، به اندازه اعتبارات چندین سال گذشته برای توسعه منطقه منابع اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: بالاترین رشد منابع اعتباری و بودجه‌ای در میان شهرستان‌های خراسان شمالی به مناطقی اختصاص یافته که نیازمند توجه بیشتری بودند و این موضوع از برکات تدبیر و مدیریت مسئولان استانی و وفاق و همدلی میان نمایندگان و مدیران اجرایی است.

نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژه‌های حوزه راه، بهداشت و درمان گفت: تکمیل محورهای روستایی، احداث و توسعه راه‌های ارتباطی و ایجاد پایگاه‌های اورژانس از جمله مطالبات جدی مردم است که با پیگیری‌های انجام‌شده، بخشی از آن‌ها در حال اجرا یا برنامه‌ریزی است.

وی افزود: امروز بیش از ۹۵ پروژه با اعتباری حدود ۶۵۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد که این حجم از پروژه‌های عمرانی، نشان‌دهنده توجه جدی دولت و مسئولان به توسعه زیرساخت‌های منطقه است.

پاکمهر همچنین از پیگیری مسائل و مشکلات استان در سطح ملی خبر داد و گفت: با همراهی استاندار و اعضای مجمع نمایندگان، نشست‌ها و رایزنی‌های متعددی با مسئولان وزارتخانه‌ها و معاونان وزرا برای تأمین اعتبارات و رفع مشکلات زیرساختی خراسان شمالی انجام شده است.

وی با تأکید بر اینکه توسعه کشور نباید تحت تأثیر شرایط و تهدیدات خارجی متوقف شود، اظهار کرد: با وجود همه فشارها و شرایط موجود، فعالیت‌های عمرانی و ساخت‌وساز در کشور ادامه دارد و خدمت‌رسانی به مردم تعطیل نشده است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با بیان اینکه راه، محور اصلی توسعه است، خاطرنشان کرد: توسعه شبکه راه‌های ارتباطی می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف استان باشد.

پاکمهر در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری موضوع اکتشاف منابع جدید در خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های زمین‌شناسی و قرار گرفتن استان در مجاورت مناطقی که دارای منابع انرژی و فسیلی هستند، موضوع اکتشافات با جدیت در حال پیگیری است.

وی افزود: امیدواریم با تکمیل مطالعات و اقدامات اکتشافی، ظرفیت‌های جدیدی برای ایجاد جهش اقتصادی و اشتغال در خراسان شمالی شناسایی شود و برخی مناطق استان بتوانند از این فرصت‌ها برای توسعه و رونق اقتصادی بهره‌مند شوند.

پاکمهر در پایان تأکید کرد: تحقق این دستاوردها نتیجه همدلی، انسجام و وفاق میان نمایندگان مردم، استانداری، دستگاه‌های اجرایی و مدیران محلی است و این مسیر با هدف خدمت هرچه بیشتر به مردم ادامه خواهد یافت.