میدان استقلال کرج با اعتبار هفت میلیارد ریال به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، میدان استقلال واقع در عظیمیه کرج یکی از میدانهای قدیمی شهر و منطقه عظیمیه است که از چندی پیش عملیات گسترش و بهسازی و زیبا سازی آن همراه با استفاده از نمادهای شهری آغاز شده بود.

از این رو و در آستانه سال جدید و در آخرین روز کاری سال 89 این پروژه شهرداری منطقه یک کرج و سازمان پارکها و فضای سبز با حضور مسئولان به بهره برداری رسید.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز کرج در این مراسم گفت: این میدان در زمینی به مساحت 10 هزار متر مربع احداث شده است.

وی بیان داشت: استفاده از المانها و امکانات دیدنی زییا از ویژگی های این میدان است و ساخت حوضچه، رستوران،هفت مجسمه اسبی و مکانهای استراحت برای شهروندان از امکانات این فضای تفریحی و دیدنی است.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز کرج، اعتبار هزینه شده برای این طرح را هفت میلیارد ریال عنوان کرد.

فضای سبز مناسب در کنار آثار هنری زیبا از چشم اندازهای میدان استقلال کرج است.

سال 89 و بهره برداری از چندین پروژه سازمان پارکها به میزان قابل توجهی بر سرانه فضای سبز کرج افزوده است.