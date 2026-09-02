به گزارش خبرگزاری مهر، امین بنائی با تشریح وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان فارس طی مردادماه ۱۴۰۵ گفت: بر اساس پایش سامانههای هوشمند جادهای، مجموع تردد بیناستانی در محورهای ورودی و خروجی فارس در این ماه به بیش از ۴ میلیون و ۲۷۶ هزار وسیله نقلیه رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۵ درصدی داشته است.
وی افزود: از مجموع ترددهای ثبتشده، بیش از ۳ میلیون و ۴۷۸ هزار مورد مربوط به وسایل نقلیه سبک و بیش از ۷۹۸ هزار مورد مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است.
رئیس مرکز مدیریت راههای استان فارس ادامه داد: بیشترین میزان تردد در محورهای استان مربوط به محور شیراز-مرودشت با متوسط تردد روزانه ۵۴ هزار و ۳۸۶ وسیله نقلیه بوده است.
بنائی همچنین کمترین میزان تردد را مربوط به محور لار-لامرد اعلام کرد و گفت: متوسط تردد روزانه در این محور ۹۶۵ وسیله نقلیه ثبت شده است.
وی خاطرنشان کرد: آمار تردد به صورت مستمر از طریق سامانههای هوشمند نظارتی استخراج میشود و مبنای برنامهریزیهای کلان در حوزه ایمنی، مدیریت ترافیک و نگهداری و بهرهبرداری از راههای استان قرار میگیرد.
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