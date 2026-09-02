ورمقانی: خدمات بیمه روستایی باید تا دورترین نقاط کردستان گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی ظهر چهارشنبه در نشست آموزشی کارگزاران استان‌های کردستان، همدان و کرمانشاه در اردوگاه امام علی(ع) سنندج اظهار کرد: روستاییان و کشاورزان از مهم‌ترین تولیدکنندگان کشور و تأمین‌کنندگان امنیت غذایی هستند و حمایت اجتماعی از این قشر اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر حدود دو دهه سابقه دارد، افزود: با وجود فعالیت چندساله این صندوق، هنوز بخشی از جامعه روستایی با خدمات و مزایای آن آشنایی کافی ندارد و باید اطلاع‌رسانی هدفمندتری انجام شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: در برخی مناطق، وقتی از بیمه سخن گفته می‌شود، بیشتر بیمه محصولات کشاورزی در ذهن مردم تداعی می‌شود، بنابراین معرفی تفاوت‌ها و مزایای بیمه اجتماعی باید به شکل مستمر دنبال شود.

ورمقانی سفر مدیران صندوق به شهرستان‌ها و روستاها را یکی از راه‌های ارتباط مستقیم با جامعه هدف دانست و گفت: فرمانداران، بخشداران، کارگزاران و دستگاه‌های اجرایی باید در کنار رسانه‌ها برای معرفی خدمات این صندوق همکاری کنند.

وی با اشاره به حمایت‌های دولت از بیمه روستاییان افزود: اختصاص یارانه بیمه‌ای، فرصت مناسبی برای بهره‌مندی جامعه هدف از خدمات صندوق ایجاد کرده و باید با اطلاع‌رسانی مناسب، زمینه استفاده گسترده‌تر روستاییان از این ظرفیت فراهم شود.

معاون استاندار کردستان خاطرنشان کرد: روستاییانی که با وجود روند مهاجرت همچنان در روستاها به فعالیت و تولید مشغول هستند، نیازمند حمایت‌های بیشتر هستند و دستیابی به پوشش حداکثری بیمه‌ای، نیازمند برنامه‌ریزی و همکاری همه دستگاه‌هاست.

کارگزاران حلقه اتصال برنامه‌های دولت با روستاها

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان نیز در این نشست اظهار کرد: کارگزاران صندوق تنها وظیفه معرفی خدمات بیمه‌ای را بر عهده ندارند، بلکه می‌توانند ارتباط میان روستاییان و ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی برای توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری را تقویت کنند.

برهان صلواتی افزود: کارگزاران به دلیل ارتباط مستمر با مردم روستاها، ظرفیت مناسبی برای معرفی برنامه‌های دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی و فنی و حرفه‌ای دارند و می‌توان از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در مناطق روستایی استفاده کرد.

صلواتی ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده را از نیازهای اساسی روستاها دانست و گفت: توسعه فعالیت‌های تعاونی و استفاده از ظرفیت‌های بومی می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی روستاها را کاهش دهد.

وی بر همکاری دستگاه‌های اجرایی و تدوین تفاهم‌نامه‌های مشترک برای تقویت فعالیت کارگزاران تأکید کرد.