کمیته امداد البرز حامی ۵۵ هزار نیازمند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا البرزی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز، امروز چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و فعالان رسانهای استان البرز به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار، با قدردانی از نقش رسانهها در انعکاس فعالیتهای کمیته امداد اظهار کرد: اعتمادسازی میتواند زمینه حمایت خیران از ایتام و نیازمندان و گرهگشایی از مشکلات آنان را فراهم کند.
وی افزود: شیوه پرداخت کمکهای مردمی در سالهای اخیر تغییر کرده و بخش قابلتوجهی از مردم از طریق اپلیکیشنها، پیامکها و سامانههای الکترونیکی اقدام به پرداخت صدقه و کمک میکنند.
مدیرکل کمیته امداد البرز با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد درآمدهای مردمی این نهاد در استان بهصورت الکترونیکی دریافت میشود، گفت: توسعه روشهای نوین جذب کمکهای مردمی متناسب با تغییر شیوه پرداخت مردم در دستور کار قرار دارد.
البرزی ادامه داد: اگر کمکهای مردم نباشد، بخش زیادی از فعالیتهای کمیته امداد پیش نمیرود و مردم استان البرز در حوزه حمایت از ایتام و فرزندان محسنین مشارکت بسیار خوبی دارند.
وی با اشاره به مشارکت اقشار مختلف در پرداخت صدقات بیان کرد: ممکن است کمک یک فرد هزار تومان و کمک فرد دیگری مبلغ بیشتری باشد، اما مشارکت روزانه تعداد زیادی از مردم میتواند به منابع قابلتوجهی برای رفع مشکلات نیازمندان تبدیل شود.
۷۵ درصد جامعه هدف کمیته امداد البرز زنان سرپرست خانوار هستند
مدیرکل کمیته امداد البرز در ادامه به برنامههای اشتغال این نهاد اشاره کرد و گفت: اشتغال در کمیته امداد تنها پرداخت تسهیلات نیست، بلکه زیستبوم اشتغال شامل آموزش، توانمندسازی، تسهیلات، کاریابی و سایر مؤلفههاست.
وی افزود: متقاضیان استفاده از خدمات اشتغال از طریق سامانه حیات ثبتنام میکنند و پس از بررسی شرایط، خدمات مورد نیاز به آنان ارائه میشود.
البرزی با بیان اینکه حدود ۷۵ درصد جامعه هدف کمیته امداد در استان البرز را زنان سرپرست خانوار تشکیل میدهند، اظهار کرد: برای همه افراد امکان دریافت وام وجود ندارد و برای افرادی که امکان اشتغال خارج از منزل را ندارند، از ظرفیت راهبران شغلی استفاده میشود.
وی توضیح داد: راهبران شغلی ضمن آموزش مددجویان، کار و مواد اولیه را در اختیار آنان قرار میدهند و در نهایت خرید محصول نیز از سوی آنان تضمین میشود تا مددجو بتواند در منزل فعالیت اقتصادی داشته باشد.
کمیته امداد در مواردی ضامن مددجویان میشود
مدیرکل کمیته امداد البرز یکی از مشکلات مددجویان در مسیر دریافت تسهیلات اشتغال را نداشتن ضامن دانست و گفت: در قالب تفاهمنامههایی در سطح کشور شرایطی فراهم شده تا در مواردی که فرد واقعاً امکان ارائه تضمین ندارد، از ظرفیتهای پیشبینیشده برای ضمانت استفاده شود.
البرزی افزود: هدف این است که زنان سرپرست خانوار و سایر مددجویان صرفاً به دلیل نداشتن ضامن از دریافت تسهیلات اشتغال و راهاندازی کسبوکار بازنمانند.
پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات به ازای جذب هر مددجو
وی با اشاره به حمایت از کارفرمایان برای ایجاد اشتغال مددجویان گفت: به ازای جذب هر مددجو توسط کارفرما، امکان پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه وجود دارد.
مدیرکل کمیته امداد البرز ادامه داد: بر این اساس جذب ۱۰ مددجو میتواند زمینه دریافت ۲ میلیارد تومان تسهیلات و جذب ۲۰ نفر امکان دریافت چهار میلیارد تومان تسهیلات را فراهم کند و سقف تسهیلات نیز پنج میلیارد تومان پیشبینی شده است.
البرزی افزود: کارفرمایانی که تمایلی به استفاده از تسهیلات نداشته باشند نیز میتوانند از حمایت کمیته امداد برای پرداخت سهم بیمه استفاده کنند و در این شرایط، سهم ۲۳ درصدی حق بیمه کارفرما برای مددجوی جذبشده تا ۳۶ ماه پرداخت میشود.
۵۵ هزار نفر از خدمات کمیته امداد البرز بهرهمند هستند
مدیرکل کمیته امداد البرز با اشاره به جامعه هدف این نهاد گفت: حدود ۱۷ هزار نفر در استان مستمری دریافت میکنند، اما مجموع افرادی که از سایر خدمات کمیته امداد بهرهمند هستند به حدود ۵۵ هزار نفر میرسد.
وی افزود: این افراد ممکن است شرایط دریافت مستمری را نداشته باشند، اما از خدماتی همچون تحصیل، درمان، اشتغال، مسکن و سایر حمایتها استفاده میکنند.
البرزی با بیان اینکه نیازهای خانوادههای تحت حمایت متفاوت است، گفت: یک خانواده ممکن است همزمان در حوزه مسکن، درمان، تحصیل فرزندان و اشتغال نیازمند حمایت باشد و خدمات کمیته امداد متناسب با شرایط هر خانواده ارائه میشود.
۲۴۰۰ بیمار صعبالعلاج و زمینگیر تحت حمایت هستند
وی با اشاره به وضعیت بیماران تحت حمایت کمیته امداد البرز اظهار کرد: حدود ۲۴۰۰ بیمار صعبالعلاج، خاص و زمینگیر تحت حمایت این نهاد قرار دارند که نیازهای اصلی آنان در حوزه درمان، مراقبت و نگهداری است.
مدیرکل کمیته امداد البرز همچنین به وضعیت مسکن مددجویان اشاره کرد و گفت: البرز یکی از استانهای گران کشور در حوزه مسکن است و حدود ۹ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد در استان مستأجر هستند.
البرزی افزود: برای خانوادههای واجد شرایط، اولویتبندی انجام میشود و با استفاده از آورده خانواده، تسهیلات و کمک خیران تلاش میکنیم زمینه تأمین مسکن با قیمت مناسبتر فراهم شود.
وی ادامه داد: در سال گذشته نیز اقدامات مختلفی برای تعمیر و بهسازی منازل مددجویان انجام شد و موضوعاتی مانند لولهکشی گاز در روستاهای طالقان و بخش آسارا با همکاری دستگاههای مربوط پیگیری شد.
نزدیک به ۱۰ هزار سالمند تحت حمایت کمیته امداد البرز
البرزی با اشاره به تفاوت نیازهای مددجویان در شهرستانهای مختلف استان گفت: در برخی مناطق شهری مانند کرج، خدمات مختلفی مورد نیاز است، اما در مناطقی مانند طالقان و آسارا با توجه به شرایط جمعیتی، نیاز به خدمات سالمندی بیشتر است.
وی افزود: نزدیک به ۱۰ هزار نفر از جامعه هدف کمیته امداد البرز را سالمندان تشکیل میدهند و این تعداد روند افزایشی دارد.
مدیرکل کمیته امداد البرز تأکید کرد: سالمندان نیازهای ویژهای در حوزه بهداشت، درمان، مراقبت و نگهداری دارند که خدمات متناسب با شرایط آنان ارائه میشود.
حمایت خیران خارج از کشور ادامه دارد
وی با اشاره به تداوم حمایت خیران خارج از کشور اظهار کرد: حتی در شرایط اخیر نیز بسیاری از خیران خارج از کشور حمایتهای خود را متوقف نکردهاند و برخی از آنان از طریق خانوادهها و ارتباطات خود در داخل کشور به مددجویان کمک میکنند.
البرزی افزود: برخی خیران نیز بهصورت ویژه از بیماران حمایت میکنند و پس از شناسایی افراد نیازمند، شخصاً برای کمک به آنان اقدام میکنند.
خروج مددجویان از چرخه حمایت فوری نیست
مدیرکل کمیته امداد البرز درباره روند خروج مددجویان از چرخه حمایت نیز گفت: دریافت تسهیلات اشتغال به معنای قطع فوری خدمات نیست و پس از دریافت وام، فرصت لازم برای تثبیت فعالیت اقتصادی فرد در نظر گرفته میشود.
وی افزود: پس از این مرحله، کارشناسان بررسی میکنند که آیا فرد به درآمد حداقلی و پایدار رسیده است یا خیر و بر اساس نتیجه بررسیها، وضعیت برخورداری وی از خدمات مشخص خواهد شد.
تأمین لوازمالتحریر دانشآموزان نیازمند ادامه دارد
البرزی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت از دانشآموزان نیازمند اشاره کرد و گفت: در دوران کرونا با کمک خیران بخشی از نیازهای دانشآموزان از جمله تأمین تبلت برطرف شد.
وی افزود: امروز نیز تأمین لوازم مورد نیاز دانشآموزان یکی از دغدغههاست و خانوادههایی که توان تأمین اقلام ضروری را ندارند، میتوانند با مراجعه به کمیته امداد از حمایتهای این نهاد بهرهمند شوند.
مدیرکل کمیته امداد البرز خاطرنشان کرد: این موضوع به معنای حذف لوازمالتحریر از خدمات کمیته امداد نیست، اما اجرای طرح عمومی برای تأمین لوازمالتحریر همه دانشآموزان در حال حاضر در دستور کار قرار ندارد و حمایتها بر اساس شرایط خانوادهها انجام میشود.
افزایش مراجعات غیرمددجویان به کمیته امداد
البرزی با اشاره به افزایش مراجعات به ادارات کمیته امداد البرز گفت: تعداد مددجویان به شکل قابلتوجهی افزایش نیافته، اما مراجعات افراد غیرمددجو افزایش پیدا کرده و همکاران ما با حجم بیشتری از درخواستها مواجه هستند.
وی مهاجرت را یکی از عوامل مؤثر بر افزایش این مراجعات دانست و افزود: البرز به دلیل مهاجرتهای گسترده، با جمعیت قابلتوجهی از متقاضیانی مواجه است که تحت پوشش کمیته امداد نیستند، اما برای دریافت برخی خدمات مراجعه میکنند.
مدیرکل کمیته امداد البرز ادامه داد: بخش قابلتوجهی از مراجعات مربوط به درخواست تسهیلات قرضالحسنه، وام اشتغال و مسکن است که افزایش هزینههای زندگی و اجارهبها نیاز مردم به این حمایتها را بیشتر کرده است.
پرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی مسکن
البرزی با اشاره به حمایتهای کمیته امداد در حوزه مسکن گفت: امسال تسهیلات مسکن مددجویان افزایش یافته و در حال حاضر وام ۳۰۰ میلیون تومانی با دوره بازپرداخت مشخص در اختیار برخی واجدان شرایط قرار میگیرد.
وی افزود: این تسهیلات بهصورت قرضالحسنه پرداخت میشود و میتواند بخشی از فشار اقتصادی ناشی از افزایش هزینههای مسکن و اجارهبها را کاهش دهد.
مدیرکل کمیته امداد البرز در پایان با تأکید بر ضرورت پاسخگویی این نهاد به مردم و رسانهها گفت: هر موضوعی که در توان مجموعه باشد برای رفع آن اقدام میکنیم و اگر مسئلهای خارج از اختیارات کمیته امداد باشد، تلاش میکنیم از ظرفیتهای موجود برای حل آن استفاده کنیم.
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