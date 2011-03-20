  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تداوم توزیع میوه در ایام نوروز/ موز 1300تومان-نارنگی 970تومان

تداوم توزیع میوه در ایام نوروز/ موز 1300تومان-نارنگی 970تومان

رئیس سازمان بازرگانی استان تهران از تداوم توزیع میوه تنظیم بازاری از روز سوم فروردین ماه سال 90 خبرداد و گفت: بر این اساس، علاوه بر سیب و پرتقال، موز به قیمت 1300 تومان و نارنگی و کیوی نیز در محدوده قیمتی 970 تا 1100 تومان عرضه می‌شود.

عباس قبادی در گفتگو با مهر گفت: توزیع سیب و پرتقال تنظیم بازاری به همراه موز، کیوی و نارنگی در میادین میوه و تره بار در ایام عید نوروز 90 ادامه خواهد یافت و مردم به راحتی می توانند از میادین، میوه مورد نیاز خود را تهیه کنند.

رئیس سازمان بازرگانی استان تهران افزود: میوه به وفور و به اندازه نیاز مردم تامین شده و تلاش وزارت بازرگانی این است که در فروردین 90، توزیع میوه با شرایط فعلی ادامه داشته باشد، این درحالی است که میوه بسیار با کیفیت بوده و بررسی‌ها نشانگر رضایت مردم است.

وی تصریح کرد: به مردم پیشنهاد می شود که از میادین میوه و تره بار میوه، گوشت و مرغ خود را تامین کنند، چراکه محصولات با کیفیت و با قیمت مصوب در اختیار آنها قرار می گیرد. البته به دلیل این عرضه، سودجویان اجازه سوء استفاده از مردم را نخواهند یافت و مردم می توانند با خرید از میادین میوه و تره بار، اجازه مانور به گرانفروشان را ندهند.

به گفته قبادی، در کنار سیب و پرتقال تنظیم بازاری، موز به قیمت 1300 تومان و نارنگی و کیوی نیز در محدوده قیمتی 970 تا 1100 تومان در اختیار مردم قرار می گیرد.

کد مطلب 1276857

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها