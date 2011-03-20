مراسم افتتاحیه کاروان های راهیان نور دانش آموزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، فرشته حشمتیان صبح یکشنبه در این مراسم که دانش آموزان استان قزوین و خوزستان حضور داشتند، گفت: شما دانش آموزان سرمایه و ثروت خانواده ها هستید و این حضور ارزشمند شما نشان از تربیت صحیح خانواده است به همین دلیل صمیمانه ترین تبریک را به خانواده هایی که قهرمان تربیت هستند و توانسته اند روحیه ایثارگری در وجود شما را تقویت کنند تقدیم می کنم.

وی افزود: امروز نه تنها آموزش و پرورش بلکه ایران اسلامی به وجود چنین فرزندان شایسته ای که با وجود گذشت زمان با وجود اینکه در صحنه دفاع مقدس حضور نداشته اند اما درک عمیقی از موضوع ایثارگری دارند، می بالد.



حشمتیان تصریح کرد: این موضوع بسیار قابل تحسین است که شما که از شادی های لذتبخش دید و بازدید ایام نوروز عبور کرده اید ودر فضای عطرآگین جنوب کشور حضور پیدا کرده اید و لذت خود را تجدید میثاق با شهدا می دانید.



قائم مقام وزیر عنوان کرد: شکی نیست که ایران اسلامی آینده امیدبخشی داشته که موجب یاس و سقوط دشمنان خارجی و بدخواهان داخلی است شما سربازان خوشنام عرصه تعلیم و تربیت هستید. امیدوارم در این سفر معنوی با کوله باری از عشق و ایمان و صفای معنوی معرفت کسب شده را برای شهر خودتان به ارمغان ببرید.



حشمتیان گفت: امیدوارم با این سفر معنوی تنها خانواده بلکه اطرافیان خود را بهره مند کنید و در پرتو عشق و ولایت نور افشانی کنید.