تشدید بازرسی‌ نوروزی از اول فروردین/ 194 میلیارد ریال تخلف تعزیراتی

سیدجواد تقوی در گفتگو با مهر گفت: وزارت بازرگانی در ادامه طرح نظارتی ویژه نوروز 90، از فردا اول فروردین ماه، بازرسی‌ها را تشدید خواهد کرد تا اجازه سوءاستفاده به متخلفان داده نشود.

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: از ابتدای اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز 90 تاکنون، بالغ بر 550 هزار بازرسی از واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی انجام شده که بر این اساس، سهم مواد لبنی شامل شیر، ماست، کره و پنیر 36 هزار و 53 مورد بازرسی بوده است.

وی تصریح کرد: آمار بازرسی های انجام شده از مواد پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ حکایت از انجام 40 هزار و 424 مورد بازرسی دارد، ضمن اینکه بازرسی از میوه شامل سیب، پرتقال، موز و نارنگی نیز از مرز 48 هزار و 500 هزار مورد بازرسی گذشته است.

به گفته تقوی، بازرسی های صورت گرفته از غلات و حبوبات شامل نان، برنج، ماکارونی، عدس، لوبیا، نخود و لپه نیز نشانر انجام 40 هزار و 136 هزار مورد بازرسی دارد، ضمن اینکه بازرسی از سیب‌زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و رب گوجه‌فرنگی نیز از مرز 31 هزار و 295 مورد بازرسی عبور کرده است.

این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعداد بازرسی‌های انجام شده از چای و خرما را 33 هزار و 887 مورد دانست و گفت: همچنین 30 هزار و 903 مورد بازرسی از قند و شکر و روغن نباتی صورت گرفته است، ضمن اینکه بازرسی های صورت گرفته از پودر شوینده دستی و ماشینی نیز از مرز 24 هزار و 221 مورد بازرسی گذشته است.

تقوی بازرسی های صورت گرفته از کاغذ روزنامه، چاپ، تحریر، لاستیک خودرو سواری، باری و اتوبوس را 17 هزار و 496 مورد عنوان و خاطرنشان کرد: همچنین بازرسی های صورت گرفته از نهاده های دامی شامل جو، ذرت، کنجاله ها، کود و سموم نیز به مرز 9 هزار و 300 مورد رسیده است.

وی اظهار داشت: بازرسی های انجام شده از مصالح ساختمانی، شمش، تیرآهن، ورق، میلگرد و سیمان نیز به 20 هزار مورد رسیده است. در کنار این، بازرسی های صورت گرفته از خدمات عمومی 60 هزار و 200، پوشاک، کیف و کفش 76 هازر و 232 مورد، حمل و نقل بین شهری شامل هواپیما، قطار و اتوبوس 13 هزار و 614 موردف واحدهای اقامتی، اماکن تفریحی، فرهنگی و زیارتی نیز 13 هزار و 701 مورد بوده است.

تقوی ادامه داد: با توجه به اطلاع رسانی صورت گرفته در خصوص دریافت و رسیدگی به هرگونه گزارش و شکوائیه مردمی طی مدت زمان اجرای طرح، 29 هزار و 90 مورد گزارش و شکوائیه دریافت شده که منجر به تشکیل 43 هزار و 316 مورد پرونده به ارزش ریالی 194 میلیارد و 566 میلیون و 668 هزار و 100 شده است.