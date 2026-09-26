الولائی: عراق نباید بخشی از محاصره ظالمانه علیه ایران باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ابوآلاء الولائی دبیرکل گردان های سید الشهدای عراق تاکید کرد: برای این کشور شایسته نیست که بخشی از محاصره ظالمانه علیه ایران که سرزمین دانش و جهاد است، باشد.

وی اضافه کرد: عراقی که شعار لبیک یا حسین(ع) را به عنوان خط مشی خود انتخاب می کند باید صدای خود را از طریق اتخاذ مواضع شجاعانه که سلطه‌ گری را رد می‌کند به گوش همگان برساند.

الولائی از نمایندگان پارلمان عراق نیز خواست برای ملزم کردن دولت به عدم تسلیم شدن در برابر دیکته های آمریکا موضع قاطعی اتخاذ، محاصره اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران را رد کرده و مانند روسیه و چین در برابر این دیکته ها بایستند.

پیشتر نیز عادل عبدالمهدی در صفحه شخصی خود نوشت: بستن فرودگاه‌های عراق به روی پروازهای ایرانی اشتباه بزرگ و عقب‌نشینی از حاکمیت ملی است.

وی افزود: بستن فرودگاه‌های عراق به روی همسایه، متحد و دوست ما، اشتباهی بزرگ و عقب‌نشینی از حاکمیت ملی و فدا کردن منافع و آینده ملی ماست.

نخست‌وزیر پیشین عراق همچنین گفت بازنگری در تصمیم، بهتر از پافشاری بر اشتباه است.