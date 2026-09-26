۷۷ تبعه غیرمجاز در طرح ارتقای امنیت اجتماعی دشتیاری دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی آذرکیش صبح شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد محله‌محور در این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتیاری اظهار کرد: این طرح با هدف برخورد با مخلان نظم و امنیت و ارتقای امنیت عمومی، طی هفته گذشته در شهرستان دشتیاری به اجرا درآمد.

آذرکیش افزود: در نتیجه اجرای این طرح، ۷۷ تبعه غیرمجاز، ۲ خرده‌فروش مواد مخدر و ۳۶ معتاد متجاهر دستگیر و ۵۱ دستگاه وسیله نقلیه متخلف و حادثه‌ساز توقیف شد.

وی ادامه داد: کشف ۸ قبضه سلاح جنگی و ۶۲۳ گرم انواع مواد مخدر از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتیاری با اشاره به تحویل متهمان به مرجع قضائی، از شهروندان خواست پلیس را حامی و همراه خود بدانند و در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.