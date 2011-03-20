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۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۳

هواشناسی اعلام کرد:

بارش باران از فردا در بیشتر نقاط کشور آغاز می شود

بارش باران از فردا در بیشتر نقاط کشور آغاز می شود

سازمان هواشناسی اعلام کرد: از فردا دوشنبه سامانه کم ارتفاع به نقاط شمال غرب و غرب کشور می رسد و موجب بارش باران در این نواحی می شود و تا پایان هفته جاری بیشتر نقاط کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سازمان هواشناسی، آخرین نقشه های پیش یابی بیانگر عبور موج تراز میانی جو، در نواحی جنوب و جنوب شرق در 36 ساعت آینده است که پیامد آن به صورت ابرناکی، بارش های پراکنده گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد خواهد بود.

بر اساس این گزارش، از روز دوشنبه با نزدیک شدن سامانه کم ارتفاع بر روی نواحی شمال غرب و غرب، برای این نواحی بارش باران و رعد و برق پیش بینی می شود.

این سامانه تا اواخر هفته جاری به تناوب، مناطق غربی، ارتفاعات زاگرس و البرز، سواحل شمالی، تهران، مرکز و شمال شرق را تحت تاثیر قرار داده و موجب ابرناکی، بارش باران،رعد و برق و وزش باد خواهد شد.

همچنین هوای پایتخت طی امروز و فردا صاف و در ارتفاعات با وزش باد پیش بینی می شود و بیشینه و کمینه دمای هوای تهران نیز به ترتیب 22 و 11 درجه سانتی گراد است.

کد مطلب 1276929

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