بارش باران از فردا در بیشتر نقاط کشور آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سازمان هواشناسی، آخرین نقشه های پیش یابی بیانگر عبور موج تراز میانی جو، در نواحی جنوب و جنوب شرق در 36 ساعت آینده است که پیامد آن به صورت ابرناکی، بارش های پراکنده گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد خواهد بود.

بر اساس این گزارش، از روز دوشنبه با نزدیک شدن سامانه کم ارتفاع بر روی نواحی شمال غرب و غرب، برای این نواحی بارش باران و رعد و برق پیش بینی می شود.

این سامانه تا اواخر هفته جاری به تناوب، مناطق غربی، ارتفاعات زاگرس و البرز، سواحل شمالی، تهران، مرکز و شمال شرق را تحت تاثیر قرار داده و موجب ابرناکی، بارش باران،رعد و برق و وزش باد خواهد شد.

همچنین هوای پایتخت طی امروز و فردا صاف و در ارتفاعات با وزش باد پیش بینی می شود و بیشینه و کمینه دمای هوای تهران نیز به ترتیب 22 و 11 درجه سانتی گراد است.