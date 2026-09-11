  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

صدای شنیده شده در قشم تست پدافند هوایی بود

صدای شنیده شده در قشم تست پدافند هوایی بود

قشم- در پی برخی صداهای شنیده‌شده در محدوده شهرستان قشم، اعلام شد که موضوع صرفاً مربوط به اجرای تست پدافند بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه در محدوده شهرستان قشم، صدای فعالیت پدافند شنیده شد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از منابع رسمی در استانداری هرمزگان، حاکی از این است که این موضوع صرفاً مربوط به اجرای تست پدافند بوده و هیچ‌گونه درگیری یا حادثه‌ای در این شهرستان رخ نداده است.

بر اساس اعلام مسئولان، این اقدام در راستای آزمایش و ارزیابی سامانه‌های پدافندی انجام شده و گزارش‌های منتشرشده درباره وقوع درگیری در قشم صحت ندارد.

خوشبختانه شرایط در شهرستان قشم عادی است و هیچ‌گونه گزارشی از وقوع درگیری یا حادثه دریافت نشده است.

کد مطلب 6944078

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها