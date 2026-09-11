صدای شنیده شده در قشم تست پدافند هوایی بود

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه در محدوده شهرستان قشم، صدای فعالیت پدافند شنیده شد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از منابع رسمی در استانداری هرمزگان، حاکی از این است که این موضوع صرفاً مربوط به اجرای تست پدافند بوده و هیچ‌گونه درگیری یا حادثه‌ای در این شهرستان رخ نداده است.

بر اساس اعلام مسئولان، این اقدام در راستای آزمایش و ارزیابی سامانه‌های پدافندی انجام شده و گزارش‌های منتشرشده درباره وقوع درگیری در قشم صحت ندارد.

خوشبختانه شرایط در شهرستان قشم عادی است و هیچ‌گونه گزارشی از وقوع درگیری یا حادثه دریافت نشده است.