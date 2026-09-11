به گزارش خبرنگار مهر، به گزارش روابط عمومی شرکت گاز خراسان شمالی در راستای توسعه و تعمیرات شبکه گاز، جریان گاز مشترکان خیابان‌های ۱۷ شهریور جنوبی حد فاصل چهارراه باسکول تا چهارراه آزادی (سمت چپ)، امام خمینی شرقی حد فاصل چهارراه باسکول تا چهارراه استقلال (سمت راست)، نواب صفوی از ۳ الی ۱۱ و ۱۲ الی ۲۰ و کوچه‌های منشعب به آن، آزادی حدفاصل تقاطع نواب تا خیابان ۱۷ شهریور (سمت راست) و کوچه‌های شهید نوبری، دوستی، سرایدار، سومار، طور، تفاهم، محراب، رزاق و شهید غلام‌نژاد روز شنبه ۲۱ شهریورماه از ساعت ۸ تا ۲۰ قطع خواهد شد.

شرکت گاز خراسان شمالی از مشترکان خواست تمامی شیرهای گاز وسایل گازسوز را در زمان قطع گاز بسته نگه دارند و برای برقراری مجدد جریان گاز، ضمن حضور در منزل، همکاری لازم را با مأمورین اداره گاز شهرستان بجنورد داشته باشند.