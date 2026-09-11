چهاردهمین جشنواره ملی کودکان هوشمند با حضور ۳۷۰کودک و نوجوان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین جشنواره ملی کودکان هوشمند با حضور ۳۷۰ کودک و نوجوان از سراسر کشور برگزار شد که از این تعداد ۱۷۷ نفر دختر و ۱۹۳ نفر پسر بودند.

شرکت‌کنندگان این دوره از ۲۰ استان و ۴۷ شهر کشور در این رویداد حضور داشتند و در بخش مسابقات ملی محاسبات ذهنی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

این دوره از جشنواره با یاد و گرامیداشت کودکان میناب برگزار شد و تلاش شد در کنار ایجاد فضایی برای رقابت، آموزش و شناسایی استعدادهای کودکان و نوجوانان، یاد و خاطره این کودکان نیز گرامی داشته شود.

مخبریان، مدیرعامل آکادمی بین‌المللی کودکان هوشمند و رئیس پامای ایران، در حاشیه این جشنواره اظهار کرد: برگزاری مسابقات محاسبات ذهنی فرصتی برای شناسایی و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان و ایجاد انگیزه برای یادگیری و پیشرفت آنهاست.

وی افزود: آموزش محاسبات ذهنی با استفاده از چرتکه، تنها به یادگیری سریع‌تر محاسبات محدود نمی‌شود و کودکان در جریان این آموزش، مهارت‌هایی مانند تمرکز، دقت، توجه، سرعت پردازش اطلاعات و تقویت حافظه را نیز تمرین می‌کنند.

مخبریان ادامه داد: کودک ابتدا با استفاده از چرتکه با مفهوم اعداد و انجام عملیات ریاضی آشنا می‌شود و با افزایش مهارت، به تدریج می‌تواند محاسبات را به صورت ذهنی انجام دهد. این فرایند به تقویت توانایی تجسم ذهنی و افزایش اعتمادبه‌نفس کودکان در مواجهه با مسائل ریاضی کمک می‌کند.

وی با اشاره به حضور گسترده کودکان از استان‌ها و شهرهای مختلف کشور گفت: حضور ۳۷۰ کودک و نوجوان از ۲۰ استان و ۴۷ شهر، نشان‌دهنده ظرفیت و علاقه قابل توجه خانواده‌ها و کودکان ایرانی به آموزش مهارت‌های ذهنی و محاسباتی است و برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند زمینه‌ای برای کشف استعدادهای جدید فراهم کند.

مخبریان همچنین از اعزام تیم منتخب ایران به مسابقات جهانی روسیه خبر داد و گفت: برگزیدگان این رقابت‌ها و نفرات منتخب، در مسیر حضور در مسابقات جهانی قرار خواهند گرفت و تیم منتخب ایران برای شرکت در مسابقات جهانی روسیه اعزام خواهد شد.

چهاردهمین جشنواره ملی کودکان هوشمند با هدف ایجاد فضای رقابتی سالم، شناسایی استعدادهای برتر و توسعه مهارت‌های ذهنی کودکان و نوجوانان برگزار شد.