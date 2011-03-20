تظاهرات مردمی در مغرب برای ایجاد تغییر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شهروندان مغرب به تاسی از قیام ملتهای عربی امروز در برخی شهرهای این کشور از جمله دار البیضا و رباط تظاهرات برپا کردند.

حاضران در این تظاهرات فریاد می زدند که خواهان تغییر در مغرب هستند و دولت باید استعفا کند. این تظاهرات در حالی صورت می گیرد که محمد ششم پادشاه مغرب اخیرا با هدف جلوگیری از قیام مردمی در این کشور و حفظ پادشاهی خود کمیته ای را برای اصلاح در قانون اساسی مغرب تشکیل داد.

جرقه اعتراضات مردمی مغرب از 20 فوریه توسط قشرهای مختلف مردم و جریانهای سیاسی و حزبی و انجمنهای صنفی و جوانان آغاز شد.

طی راهپیمایی هایی که در 2 ماه اخیر در مناطق مختلف مغرب برگزار شده است تاکنون بیش از 130 نفر کشته و زخمی شده اند.