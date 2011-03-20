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۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۴۵

همگام با دیگر ملتها برگزار شد:

تظاهرات مردمی در مغرب برای ایجاد تغییر

تظاهرات مردمی در مغرب برای ایجاد تغییر

مردم مغرب امروز با الگوبرداری از دیگر ملتهای عرب در راستای تحقق خواسته هایشان علیه رژیم سلطنتی حاکم تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شهروندان مغرب به تاسی از قیام ملتهای عربی امروز در برخی شهرهای این کشور از جمله دار البیضا و رباط تظاهرات برپا کردند.

حاضران در این تظاهرات فریاد می زدند که خواهان تغییر در مغرب هستند و دولت باید استعفا کند. این تظاهرات در حالی صورت می گیرد که محمد ششم پادشاه مغرب اخیرا با هدف جلوگیری از قیام مردمی در این کشور و حفظ پادشاهی خود کمیته ای را برای اصلاح در قانون اساسی مغرب تشکیل داد.

جرقه اعتراضات مردمی مغرب از 20 فوریه توسط قشرهای مختلف مردم و جریانهای سیاسی و حزبی و انجمنهای صنفی و جوانان آغاز شد.
 
طی راهپیمایی هایی که در 2 ماه اخیر در مناطق مختلف مغرب برگزار شده است تاکنون بیش از 130 نفر کشته و زخمی شده اند.

مردم مغرب اعلام کرده اند که خواهان دموکراسی، انحلال دولت و پارلمان، تشکیل دولت موقت، دستگاه قضایی مستقل، محاکمه مفسدان و رفع مشکل بیکاری جوانان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند.

کد مطلب 1277002

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