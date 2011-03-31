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۱۱ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۰۶

سقائیان نژاد:

اصفهان سیزده خواهر خوانده دارد

اصفهان سیزده خواهر خوانده دارد

اصفهان - خبرگزاری مهر: شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در سال 1982 نخستین پیمان خواهر خواندگی با اصفهان بسته شد، گفت: تا کنون سیزده شهر در رابطه خواهر خواندگی با اصفهان پیمان بسته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مرتضی سقائیان نژاد چهارشنبه شب در مراسم اولین جشنواره شهرهای خواهر خوانده اصفهان با اشاره به شهرهای خواهر خوانده اصفهان ادامه داد: شهرداری اصفهان از سال 1982 با شهر شیان در چین، نخستین پیمان خواهر خواندگی را امضاء کرد و آخرین پیمان نیز در سال 2010 با شهر بعلبک لبنان بسته شد.

وی افزود: تا کنون سیزده شهر شیان چین، کوالالامپور مالزی، فرایبورگ آلمان، فلورانس ایتالیا، یاش رومانی، بارسلون اسپانیا، ایروان ارمنستان، کویت، هاوانا کوبا، لاهور پاکستان، سن پترزبورگ روسیه، داکار در سنگال و بالاخره بعلبک در لبنان رابطه خواهر خواندگی با اصفهان برقرار نموده‌اند.

شهردار اصفهان با اشاره به هم‌زمانی برگزاری این جشنواره با آغاز سال نو در ایران گفت: نوروز یکی از نمونه‌های پرشمار میراث معنوی ایران است که به تازگی در فهرست جهانی به ثبت رسیده و رئیس جمهور ایران نیز برای بزرگ داشت این آئین میزبان روسای جمهور پنج کشوری بود که نوروز در آن‌ها به عنوان مراسم ویژه سال نو برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در آغاز سال جاری اصفهان میزبانی نزدیک به چهار میلیون گردشگر از را بر عهده دارد افزود: برگزاری جشنواره فرهنگی شهرهای خواهر خوانده اصفهان علاوه بر آشنایی با فرهنگ، جاذبه‌های گردشگری، آثار هنری هنرمندان و تبادلات علمی زمینه‌های بیشتر دوستی، مودت و برادری شهروندان اصفهانی، مردم شهرهای ایران و نیز شهرهای خواهر خوانده را فراهم کرده است.

وی در ادامه سخنان خود به معرفی جاذبه‌ها و قابلیت‌های شهر اصفهان پرداخت و گفت: اصفهان در سه دوره تاریخی آل‌بویه، سلجوقیان و صفویه پایتختی ایران را بر عهده داشته است چنانچه بسیاری از آثار تاریخی برجای مانده و افتخار آمیز این دیار کهن مربوط به همان دوران است.

اصفهان شهر ادیان الهی است

شهردار اصفهان در ادامه سخنان خود اصفهان را شهر ادیان الهی دانست و گفت: اصفهان شهر ادیان الهی، زرتشتی، کلیمی، مسیحی، اسلام و تشیع است که در طول تاریخ هم زیستی مسالمت آمیزی با هم داشته و دارند و معابد، کنیسه‌ها ، کلیساها و مساجد در این شهر جلوه باشکوهی را از خود هویدا می‌سازند.

وی در ادامه سخنان خود گفت: اصفهان در سال 2006 میلادی اصفهان پس از مکه از جانب سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام انتخاب شد و در سال 2010 میلادی نیز از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران عنوان پایتختی فرهنگ و تمدن ایران اسلامی را نیز کسب کرد.

سقائیان نژاد در ادامه سخنان خود اصفهان را کریدور علمی کشور دانست و گفت: اصفهان با داشتن 18 دانشگاه بزرگ دولتی، غیرانتفاعی، آزاد اسلامی و حوزه‌های علمیه درخشش و نورافشانی علمی بی نظیری دارد چنانچه دارای مرکز سلول‌های بنیادی، انرژی هسته‌ای و تحقیقات در علوم مختلف است.

اصفهان قطب صنعت کشور است

شهردار اصفهان در ادامه سخنان خود اصفهان را قطب صنعت کشور بویژه در صنایع ذوب آهن، فولاد، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی دانست و افزود: شهر تاریخی اصفهان در عرصه‌های هنری نیز مهد هنرمندان هنرهای تجسمی و هنرهای دستی است که وجود بیش از 150 رشته صنایع دستی بستری مناسب جهت انتقال معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از تهران به اصفهان بود.

کد مطلب 1279310

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