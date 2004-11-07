آنهايي كه پيشتر تا حد تخريب شخصيت هاشمي پيش رفتند اكنون به حمايت از وي برآمده اند // بعيد است حدادعادل جايگاه ويژه كنوني خود را ترك كند // هر گروهي كه ريشه مردمي دارد ، يك نامزد معرفي مي كند

كاظم انبارلوئي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، درخصوص مطرح شدن حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي براي حضور در عرصه انتخابات رياست جمهوري ضمن اظهار بي اطلاعي از اين مسئله گفت: درحال حاضر نيروهاي اصولگرا گزينه هاي متقاوت دارند و درحال بررسي اين گزينه ها هستند و تصميم نهايي را نگرفته اند و اين فقط مختص جريان اصولگرا نيست بلكه جريان هاي ديگر نيز هنوز به گزينه مورد علاقه خود نرسيده اند.



وي با اشاره به اينكه بعيد مي دانم كه از سوي جناح اصولگرا گزينه هاي متعدد معرفي شود گفت: ما سه تا چهار جريان سياسي مطرح با ريشه ها و شناسنامه مشخص در كشور داريم كه اينها قائدتا افرادي را معرفي مي كنند و هر گروهي كه ريشه سياسي در مردم دارد يك گزينه معرفي خواهد كرد و معقول نيست كه چند گزينه مطرح شود بعنوان مثال جريان ارزشگرا كه در دو انتخابات اخير به عنوان يك جريان نيرومند خود را نشان داده است قائدتا يك گزينه خواهد داشت البته ممكن است كساني هم خود را مطرح كنند اما گزينه جريان اصولگرا نيستند همچنين در جريان مقابل نيز به همين رويه است وقتي همه به يك تصميم برسند گزينه خود را مطرح ميكنند چون قرار است كه رياست جمهوري يك نفر انتخاب شود.



انبارلوئي درخصوص عدم حمايت جريان اصلاح طلب از هاشمي رفسنجاني در روزهاي گذشته و تغيير موضع برخي از گروه هاي اين جريان در روزهاي اخير مبني بر حمايت از هاشمي رفسنجاني گفت: فكر مي كنم يك خط تمايزي بين گرايش كاسبكارانه و اصولگرايانه بايد باشد كه اگر يك فردي را صالح نمي دانيم ، نمي شود كه در يك زمان صالح باشد و در يك زمان ناصالح ، آقاي هاشمي مورد بي مهري هاي زيادي از طرف جبهه دوم خرداد واقع شد و تا سرحد نشر اكاذيب و تشويش اذهان و تخريب شخصيت وي پيش رفتند وهمان هايي كه اين كار را كردند نمي دانم الان با چه منطقي مي خواهند از وي دفاع كنند.



وي با اشاره به اينكه اگر اين افراد در تخريب شخصيت آقاي هاشمي اشتباه كرده اند بايد به اشتباه خود اقرار كنند اما اگر درست مي گفتند پس اين موضع اخير آنها چيست؟ گفت: به هر حال شفافيت ، منطق و عقلانيت حكم مي كند كه بر اساس معيارهايي كه هريك از جناح ها نسبت به عقايد و اصولشان مطرح كرده اند كانديداي خود را معرفي كنند و از وي دفاع كنند البته هنوز خبر قطعي از جناح مقابل نداريم كه روي چه كسي مي خواهند توافق كنند.



عضو شوراي سردبير روزنامه رسالت تصريح كرد: جبهه دوم خرداد يك جبهه هست كه از چند حزب و گروه تشكيل مي شود كه اينها عقايد و گرايش هاي متفاوت دارند و در ارتباط با مباني فكري و فلسفه سياسي برخورد متنافر دارند بعضي ها گرايشهاي سوسيال دموكراتي دارند، برخي گرايش هاي ليبرال دموكرات دارند و برخي نيز اين دو مبنا را اصلا قبول ندارند اما در يك چتر دوم خرداد قرار دارند كه درحال حاضر كسي را ندارند كه آنها را جمع كند و طبيعي است كه هر كسي مسير خود را طي كند.



وي درخصوص حضور حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي در عرصه انتخابات گفت: بعيد مي دانم آقاي حداد جايگاه ويژه اي را كه در حال حاضر دارد ترك كند و به جايگاه ديگري برود، فكر نمي كنم خود آقاي حداد عزم جدي براي اين كار داشته باشد.