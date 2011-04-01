به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در خصوص مذاکره تلفنی وزیر خارجه کویت با وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: در این گفتگو موضوع روابط دو جانبه به صورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین دکتر صالحی ضمن اعلام موضع اصولی کشورمان مبنی بر عدم مداخله در امور سایر کشورها به عنوان اصل تخطی ناپذیر جمهوری اسلامی ایران، بر ثبات و امنیت همه کشورها به ویژه کشور دوست و برادر کویت تاکید کرد و افزود: موضوع قدیمی مطرح شده توسط دادگاهی در کویت و انتصاب آن به جمهوری اسلامی ایران طرحی است که بدخواهان روابط خوب دو کشور دنبال می کنند و دسیسه ای در راستای ایجاد اختلاف بین کشورهای اسلامی منطقه است.



مهمانپرست اضافه کرد: وزیر امور خارجه کشورمان در این مذاکره یادآوری کرد جمهوری اسلامی ایران در زمان حمله رژیم بعثی صدام به کویت که آسیب پذیرترین دوران تاریخ آن کشور بود همه درها را به روی دولت و مردم کویت باز کرد و از هیچ مساعدتی دریغ نداشت و همواره خواهان رشد و توسعه و امنیت کشورهای منطقه بوده و بر احترام به تمامیت ارضی همه کشورها به ویژه در خلیج فارس و خاورماینه تاکید جدی دارد. در این مکالمه همچنین وزرای امور خارجه ایران و کویت بر ادامه رایزنی ها در جهت بر طرف شدن سوء تفاهمات مطرح شده توافق کرد.